НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Один з найбільших російських НПЗ зупинив ключовий блок після атаки дронів

 

Один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії - "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області (ТОВ "Кинеф") - зупинив роботу ключового переробного блоку після атаки українського безпілотника минулими вихідними.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела у російській нафтопереробній галузі.

За словами співрозмовників агентства, один з агрегатів заводу довелося зупинити після пожежі, спричиненої атакою дронів. Вони уточнили, що на цей агрегат припадає майже 40% від загальної переробної потужності заводу, яка становить близько 20 мільйонів метричних тонн на рік, або 400 тис. барелів на добу.

Вони додали, що обладнання НПЗ суттєво пошкоджене, а на його відновлення може знадобитися близько місяця.

Джерела агентства також повідомили, що завод збільшить обсяги переробки на своїх все ще працюючих потужностях до 20%, щоб компенсувати простій пошкодженого агрегату, що дозволить йому підтримувати обсяги переробки на рівні близько 75% від номінальної потужності.

За даними галузевих джерел, цей НПЗ минулого року переробив 17,5 мільйона тонн нафти, що становило 6,6% від загального обсягу переробки в Росії. Він виробив 2 мільйони тонн бензину, 7,1 мільйона тонн дизельного палива, 6,1 мільйона тонн мазуту та 600 тис. тонн бітуму.

Як повідомлялося, у ніч на 14 вересня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали удару по Кірішському нафтопереробному заводу у Ленінградській області РФ. У Генштабі повідомили, що на НПЗ було зафіксовано вибухи та пожежу.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко офіційно заявляв, що в районі Кіріші було знищено три безпілотники, а пожежу, що виникла внаслідок падіння уламків, погасили.

За останні місяці українські безпілотники уразили цілу низку російських НПЗ, частина з них повністю або частково призупинили роботу. За підрахунками Reuters, удари українських безпілотників вивели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей російських НПЗ, які переробляли близько 1,1 млн барелів нафти на добу.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

