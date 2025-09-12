Авторизация

У Росії падає виробництво більшості найважливіших товарів

 

У Росії в більшості галузей останнім часом фіксується скорочення випуску продукції. Випуск 129 найважливіших видів продукції в мінусі порівняно з минулим роком, і що далі, то вища їхня частка. У січні-квітні їх було 66%, а за підсумками семи місяців уже 73%.

Про це пише The Moscow Times.

За даними Росстату, у січні-липні виробництво було на 0,8% більше, ніж роком раніше. Баланс підтримується за рахунок зростання у невеликій кількості великих секторів (таких як видобуток енергоресурсів, енергетика, судно- та авіабудування).

За підсумками семи місяців у мінусі опинилося виробництво продуктів та напоїв, виробів зі шкіри та текстилю, одягу та взуття, транспортних засобів та шин, меблів та будматеріалів, холодильників та пральних машин, у металургії та іншого.

До третього кварталу промисловість Росії підійшла до межі рецесії, оскільки структурна перебудова російської економіки оголила проблеми з динамікою розвитку цивільних секторів, сильно залежних від ринкових умов. Випуск продукції в цивільних обробних секторах (за винятком нафтопереробки) падав усі сім місяців з початку року.

Моніторинг підприємств, що проводиться Центробанком Росії, показує, що у більшості ситуація погіршується вже рік, а в серпні їхні оцінки опустилися до мінімуму з жовтня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що погіршення стану економіки Росії починають відчувати на собі дедалі більше російських компаній. Так, за підсумками січня-червня цього року частка збиткових організацій зросла на 2,3 п.п. і досягла 30,4% - максимуму з 2020 року, коли через пандемію в мінус працювали 35% російських підприємств.

стало відомо, що зростання російської економіки сповільнюється швидше, ніж передбачав уряд РФ, і це б'є по бюджету, дефіцит якого цього року перевищить план. Спочатку Мінекономрозвитку РФ закладало в прогнози зростання ВВП на 2,5% цього року, але тепер російська влада очікує лише 1,2%. Це у 3,5 раза менше, ніж роком раніше, і навіть нижче, ніж цифра в 1,5% зростання.

До того Центробанк РФ заявив, що російська економіка до кінця поточного року може уповільнити темпи зростання до нуля.

Перед цим голова Мінпромторгу РФ Антон Аліханов заявив, що голова проблеми, що збільшуються в цивільній частині економіки Росії, вимагають від російської влади підтримки дедалі більшої кількості галузей, але перевантаженого військовими видатками бюджету на це не вистачить.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

