Банк Росії виявив проблемних кредитів на понад $135 мільярдів

Більше 10% корпоративних кредитів на 9,1 трлн руб. ($111,93 млрд) у портфелях росыйських банків на кінець червня були "проблемними".

Про це повідомив російський Центробанк у огляді банківського сектора за другий квартал, передає The Moscow Times.

У роздрібі проблем менше, але теж достатньо. Центробанк РФ відносить до них 1,4% із 20,4 трлн руб. іпотечного портфеля, 12,1% незабезпечених споживчих кредитів (загалом їх було 13,4 трлн руб.) і 4,2% з 2,7 трлн руб. автокредитів. Разом трохи більше 2 трлн руб., а загалом - 11,1 трлн руб.

Як зазначається, проблеми неухильно зростають. За квартал розмір проблемних корпоративних кредитів зріс 0,7 трлн руб., або на 7,6%, а їхня частка в портфелі - на 0,6 процентних пункту (на кінець березня було 9,8%). Те саме в роздріб. Частка проблемних іпотечних кредитів за три місяці збільшилась на 0,2 п. п., споживчих - на 1,3, автокредитів - на 0,4.

Основний внесок у зростання корпоративних проблемних боргів зробили ризиковані реструктуризації (0,3 трлн із 0,7 трлн руб.) та "інші проблемні кредити" (0,2 трлн руб.), перераховує Центробанк РФ.

Це наслідок погіршення фінансових показників у ряду великих компаній зі сфери нерухомості, а також металургійної та вугільної галузей - деякі банки помітно донарахували резерви за цими кредитами.

Утім, ЦБ Росії не бачить у тому, що відбувається, нічого страшного. Погіршення показників якості корпоративних кредитів не має системного характеру, і вартість ризику далека від пікових значень, а результат другого кварталу (1,1%) близький до середньоісторичного рівня (приблизно 1%).

Окрім того, Центробанк Росії зберіг прогноз вартості ризику компаній цього року 0,8-1,2%. Більшість з них залишаються прибутковими і продовжують справно обслуговувати кредити, а проблемні позички адекватно зарезервовані або мають гарну заставу (покриває приблизно 60% портфеля).

Однак ситуація з поганими боргами банків у Росії гірша, ніж показує офіційна статистика, причому настільки, що керівники найбільших банків обговорюють можливість звернення за держпідтримкою, якщо наступного року ситуація продовжуватиме погіршуватися, писало в липні агентство Bloomberg з посиланням на чиновників і документи, які опинилися в його розпорядженні.

При цьому російська влада це відчайдушно спростовує.

Наприкінці серпня повідомлялося, що Центробанк Росії розробляє заходи на випадок погіршення фінансового стану російських банків, які в 2025 році зіткнулися з різким зростанням прострочення за кредитами та падінням прибутків.

Раніше в Центробанку Росії заявляли, що російська економіка до кінця поточного року може уповільнити темпи зростання до нуля.

До того голова Мінпромторгу РФ Антон Аліханов заявив, що голова проблеми, що збільшуються в цивільній частині економіки Росії, вимагають від російської влади підтримки дедалі більшої кількості галузей, але перевантаженого військовими видатками бюджету на це не вистачить.

Перед тим російський президент Владімір Путін визнав можливість реалізації ризиків стагнації та рецесії в російській економіці і наказав цього не допустити.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.