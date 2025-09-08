Погана новина для Путіна: Китай збільшує потужності для перетворення вугілля на газ

У березні в північно-західному Китаї запрацював комплекс Ningxia Baofeng Energy вартістю 48 млрд юанів, що щороку перетворює мільйони тонн вугілля на хімікати для виробництва пластиків.

Це частина швидко зростаючої галузі, яка за підтримки держави і на тлі дешевого вугілля перетворює вугілля на нафту, газ і хімічну продукцію, зменшуючи імпортну залежність у разі конфліктів і блокад, повідомляє Reuters.

Торік сектор конвертував 276 млн тонн вугілля у хімію, паливо та газ, а за наявних планів він може приблизно подвоїтися впродовж наступних п'яти років, причому основний приріст припаде на синтетичний природний газ і рідкі палива.

Найшвидше зростає напрям "вугілля в газ". Потужності, що будуються, приблизно учетверо перевищують обсяги введення в експлуатацію за минуле десятиліття і можуть більш ніж удвічі підняти річний випуск до 19,5 млрд куб. м - близько п'ятої частини торішнього імпорту СПГ Китаєм.

Більшість нових переробних підприємств зводять у вугільних регіонах на північному заході країни, де вже будується декілька заводів загальною потужністю близько 12 млрд куб. м на рік і ще 10 млрд куб. м заплановано. За оцінками Oilchem, газ із вугілля нині майже на третину дешевший за імпортний СПГ - менше ніж 2 юаня за кублметр проти 2,87 юаня без урахування регазифікації та транспорту, хоча трубопровідний газ залишається дешевшим.

Втім, у сектору є обмеження. Сукупні потужності "вугілля-в-газ/рідини/хімію" сягнули торік еквівалента 38 млн тонн нафти й газу - лише 6% від 685 млн тонн імпортованих сирої нафти та газу. Галузь капіталомістка та вуглеємна, попит на паливо в Китаї сповільнюється, а конкуренція в переповненому нафтохімічному сегменті посилюється. Помітне падіння цін на нафту може призвести до скасування частини проєктів.

Довгостроковий ризик - кліматичні зобов'язання: за підрахунками дослідників, на етапі конверсії проєкти "вугілля-в-газ" викидають майже утричі більше CO₂, ніж вивільняється під час спалювання самого газу. Якщо Пекін вирішить, що викиди переважають вигоди з погляду енергобезпеки, перспектива подальшого розширення опиниться під питанням, зауважує Reuters.