«Газпром» заявив про зниження чистого прибутку на 17%

Російський газовий концерн "Газпром" у січні-червні цього року скоротив чистий прибуток акціонерам на 5,7%, до 983 млрд руб. з 1,04 трлн руб. за аналогічний період попереднього року.

Про це повідомила компанія у звітності з міжнародних стандартів, передає The Moscow Times.

Чистий прибуток "Газпрому" за цей період знизився на 17%, до 322,8 млрд руб.

EBITDA групи "Газпром" у першому півріччі зросла на 6%, до 1,55 трлн руб., а виторг - скоротився на 2%, до 4,99 трлн руб із 5,09 трлн руб.

"Тиск на підсумковий результат справив зміцнення рубля та зниження цін на нафту. При цьому газовий бізнес продемонстрував впевнене зростання - виторг від реалізації газу зріс на 8% як за рахунок експортного продажу, так і завдяки внутрішньому ринку", - заявив заступник голови правління компанії Фаміл Садигов.

Вільний грошовий потік компанії становив 281 мільярд руб.

Чистий борг, скоригований на депозити, знизився на 221 мільярд руб. і становив 5,5 трлн руб.

Що насправді відбувається з "Газпромом"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головна компанія групи "Газпром" за підсумками січня‑червня 2025 року отримала чистий збиток за російськими стандартами бухгалтерського обліку в розмірі 10,8 млрд руб. (близько $135 млн).

До того стало відомо, що російський уряд розглядав можливість зменшення податкового навантаження для "Газпрому", який зіткнувся з обвальним падінням експорту, збитками та був змушений розпродувати майно та звільняти персонал.

Також російський уряд звільнив його від надбавки до податку на видобуток корисних копалин, яка становила 600 млрд руб. на рік, а також запустив масштабне підвищення на газ усередині країни. Тарифи для населення зросли на 24% за 2022-24 роки і, за планом Мінекономрозвитку РФ, будуть збільшені ще на 42,2% у 2025-2028 роках.

Раніше повідомлялося, що російська влада обговорює можливість різкого підвищення цін на газ для промисловості, щоб залатати бюджет "Газпрому", який зазнає збитків через втрату європейського ринку.

Наприкінці червня стало відомо, що "Газпром" після втрати європейського ринку та провалу спроб укласти новий контракт із Китаєм накопичив надлишки газу на десятки мільярдів кубометрів, і влада РФ намагається зрозуміти, як йому можна знайти застосування.

До того стало відомо, що компанія "Газпром" за підсумками 2023 року вперше за 25 років отримала рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд та стала найзбитковішою компанією РФ.

У травні цього року повідомлялося, що рада директорів "Газпрому" ухвалила рішення не виплачувати дивіденди від прибутку за 2024 рік.

На початку літа 2024 року видання FT писало, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.