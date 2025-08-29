Каллас уточнила можливі деталі наступного пакету європейських санкцій проти РФ

Європейський Союз працює над наступним, 19-м пакетом санкцій проти Росії, й розглядає кілька варіантів. Про це 29 серпня журналістам у Копенгагені заявила Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас, передає кореспондент Радіо Свобода.

«На столі є кілька варіантів. Звичайно, найбільше їм (росіянам - ред.) зашкодять будь-які санкції в енергетичній галузі. Також - усі вторинні санкції, які, наприклад, запровадили американці. Також - удар по фінансових послугах, який перешкоджав би їм у доступі до капіталу, який їм так відчайдушно потрібен», - наголосила Каллас.

На запитання, як заручитися підтримкою всіх держав-членів, згода яких потрібна для запровадження подальших обмежень, посадовиця зауважила, що «дискусії тривають». За її словами, «всі розуміють, що з огляду на знущання Путіна з мирних зусиль, тиск - єдине, що працює».

«Путін просто насміхається з будь-яких мирних зусиль, які робляться. Тож нам потрібно посилити тиск на Росію», - підкреслила Каллас.

29 серпня на своєму неформальному засіданні в Копенгагені міністри оборони держав ЄС обговорять і шляхи посилення підтримки України. Каллас розповіла, що йтиметься про прискорення постачань боєприпасів Україні, а також - про пошуки засобів протиповітряної оборони.

Дискусії, за словами дипломатки, тривають і щодо можливої військової присутності на місцях в Україні після укладення перемир'я.

«Ми вже чули, як деякі держави-члени кажуть, що вони відправляють свої війська або готові це зробити. Деякі не готові, але ці обговорення все ще тривають. Гадаю, дуже важливо, щоб ми готувалися до наступного дня (коли бойові дії припиняться - ред.)», - резюмувала Каллас.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн напередодні висловила обурення черговим масованим ударом Росії по Україні. Вона пообіцяла тримати максимальний тиск на Росію та представити незабаром 19-й санкційний пакет, а також просувати роботу над замороженими активами, щоб використати їх на оборону та реконструкцію України.