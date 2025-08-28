Алієв: російська армія «вторглася до Азербайджану» в 1920 році

1920 року російська більшовицька армія «вторглася в Азербайджан і окупувала країну» - про це заявив президент Азербайджану Ільгам Алієв в інтерв'ю телеканалу Al Arabiya.

«Більшовики, які здійснили революцію 1917 року, обдурили народ. Їхні гасла звучали як «фабрики та заводи - робітникам, земля - селянам, свобода - народам». Ми створили власну державу, але більшовики її відібрали», - сказав Алієв.

Він зазначив, що після розпаду Російської імперії виникла Азербайджанська Демократична Республіка, але її існування виявилося недовгим.

Алієв нагадав про історію Азербайджану, коментуючи необхідність створення Зангезурського коридору - транспортного маршруту, який поєднає західні райони Азербайджану з його ексклавом (Нахічеванською Автономною Республікою) через Сюнікську область Вірменії.

«У квітні 1920 року російська армія вторглася в Азербайджан і окупувала його. У листопаді того ж року, лише через кілька місяців після цього, уряд радянської Росії вирішив відібрати в Азербайджану Зангезур, який ми називаємо Західним Зангезуром, і передати його Вірменії. Ось як Азербайджан був розділений надвоє - на основну частину й Нахічеван, а між ними був розташований Західний Зангезур», - пояснив Алієв.

Значна частина інтерв'ю була присвячена конфлікту з Вірменією. Алієв нагадав про підписану за посередництва США декларацію, за якою Баку та Єреван пообіцяли відмовитися від війни. У документі також закріплено контроль Вашингтона над Зангезурським коридором на 99 років.

Окремо Алієв торкнувся погіршення відносин із Росією, висловивши переконання, що Баку не несе за нього відповідальності:

«Ми не несемо відповідальності за погіршення. Ми відповідаємо конструктивно та законно, але ніколи не потерпимо жодних проявів агресії чи неповаги до нас».

Однією з причин охолодження відносин із Москвою Алієв назвав загибель під час затримання за підозрою у злочинах 2000-х років уродженців Азербайджану братів Сафарових у Єкатеринбурзі. Він охарактеризував те, що сталося, як «безпрецедентний акт» проти азербайджанців.

Напруженість у відносинах між Москвою та Баку зберігається після катастрофи пасажирського літака «Азербайджанських авіаліній» поблизу казахстанського міста Актау в грудні 2024 року. Азербайджан покладає відповідальність за цю трагедію на Росію. Кремль відмовляється визнати провину в тому, що сталося.

Після російських ударів по енергетичних об'єктах в Україні, пов'язаних із Азербайджаном, у Баку заявили, що можуть скасувати заборону на передачу Києву озброєнь зі своїх запасів.