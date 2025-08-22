Росія зобов’язала встановлювати месенджер Max на всі нові смартфони

Російський уряд ухвалив рішення зробити державний месенджер Max обов'язковим для встановлення на всі нові смартфони та планшети, які продаватимуться в країні з 1 вересня 2025 року. Про це пише The Guardian.

Цей додаток, який позиціонують як альтернативу WhatsApp, за словами критиків, може використовуватися для стеження за користувачами. Розробники Max заявили, що його вже завантажили близько 18 мільйонів людей, хоча частина функцій усе ще перебуває на етапі тестування.

Просування Max відбувається на тлі загострення конфлікту між росією та Заходом через війну в Україні та прагнення кремля встановити більший контроль над інтернетом. У кремлі повідомили, що Max інтегрується з державними онлайн-сервісами й відтепер входитиме до списку обов'язкових додатків для попереднього встановлення на всі пристрої, які продаються в країні.

Крім цього, з 1 вересня Apple зобов'яжуть встановлювати російський магазин застосунків RuStore, який уже є стандартним для Android. А з 1 січня 2026 року на всіх розумних телевізорах у росії буде попередньо встановлений застосунок Lime HD TV, що надає безплатний доступ до державних телеканалів.

Державні ЗМІ намагаються спростувати побоювання, що Max є "шпигунським інструментом", і наголошують, що він запитує менше дозволів для доступу до даних, ніж WhatsApp і Telegram. Водночас влада вже заявила про перший випадок шахрайства, скоєного через цей месенджер, і повідомила про затримання підозрюваного.

Рішення просувати Max збіглося з новими обмеженнями щодо WhatsApp і Telegram. росія почала блокувати частину дзвінків у цих сервісах, звинувативши їх у відмові співпрацювати з правоохоронцями у справах про шахрайство та тероризм. WhatsApp, який у липні мав 97,3 млн користувачів у рф, заявив, що кремль намагається перекрити доступ до безпечного спілкування. Telegram із 90,8 млн користувачів заявив, що активно бореться зі зловживаннями на своїй платформі.