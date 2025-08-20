Мешканцям окупованого Криму порадили звикати до проблем з пальним на АЗС до кінця війни

Окупаційна влада Криму визнала проблеми з постачанням пального для автомобілів, зокрема з наявністю бензину марки А-95 на місцевих АЗС.

Про це призначений Москвою "гауляйтер" півострова Сергій Аксьонов розповів в ефірі телеканалу "Крим 24", передає The Moscow Times.

"На частині АЗС у Криму сьогодні спостерігаються перебої з певними видами палива. Насамперед йдеться про бензин марки А-95. Спільно з федеральним урядом вживаємо всіх можливих на сьогоднішній день заходів щодо закупівлі необхідних обсягів палива та стабілізації цін. Упевнений, що повністю вирівняти ситуацію можна лише з приходом до республіки великих вертикально-інтегрованих компаній", - сказав Аксьонов.

Водночас він визнав, що повністю забезпечити півострів пальним можливо лише після завершення розв'язаної Росією війни проти України, коли "все це повернеться на колишній рівень".

За його словами, зараз дефіцит бензину викликаний одразу двома факторами - зменшенням виробництва на російських нафтопереробних заводах та проблемами з логістикою, оскільки значна частина пального транспортується на півострів автотранспортом після того, як удар по залізничному ешелону з цистернами у жовтні 2022 року частково зруйнував Керченський міст.

Як повідомлялося, у окупованому Криму та у низці інших регіонів Росії бензин на АЗС почали продавати лише підприємствам та організаціям за спеціальними картками, а роздрібні ціни на пальне різко зросли.

Водночас оптові ціни на бензин у Росії оновалюють історичні рекорди від початку серпня, а запасів товару на незалежному ринку майже немає, писало місцеве видання "Коммерсант".

Ключовим фактором зростання цін і дефіциту російські ЗМІ називають "інциденти на НПЗ" - наслідки ударів українських дронів, які уразили цілу низку нафтопереробних підприємств у РФ від початку серпня.

Загалом від початку серпня українські дрони атакували цілу низку російських НПЗ:

* 2 серпня - Рязанський і Новокуйбишевський НПЗ;

* 7 серпня - Афіпський НПЗ (Краснодарський край);

* 10 серпня - "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" (Респ. Комі) та Саратовський НПЗ;

* 13 серпня - НПЗ у Слав'янську-на-Кубані;

* 14, 15 та 19 серпня - НПЗ "ЛукОйл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді;

* 15 серпня - Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ.

Російська влада приховує наслідки ударів. За даними Reuters, внаслідок ударів українських безпілотників найбільший НПЗ "Роснєфті" - Рязанський нафтопереробний завод - вимушено зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей. Ще один великий НПЗ "Роснєфті" - Новокуйбишевський - взагалі призупинив переробку нафти, а найбільший на півдні країни Волгоградський НПЗ "ЛукОйла" зупинив роботу щонайменше до середини вересня.

Саратовський нафтопереробний завод "Роснєфті" також припинив прийом нафти для переробки після ударів українських дронів, повідомляло агентство Bloomberg.