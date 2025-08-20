Фінансові новини
- |
- 20.08.25
- |
- 11:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Обсяги торгівлі між РФ та Китаєм почали зменшуватися вперше від початку російсько-української війни
09:13 20.08.2025 |
Обсяги двосторонньої торгівлі між Росією та Китаєм у 2025 році почали зменшуватися вперше від початку російсько-української війни.
Про це повідомив міністр промисловості та торгівлі РФ Антон Аліханов, передає The Mosсow Times.
"Цього року ми фіксуємо певне зниження у взаємній торгівлі", - визнав російський міністр.
"Причини для такої динаміки, звісно, є різноплановими. Це й негативний вплив санкційного, інших форм економічного тиску ззовні на наші країни та волатильність на окремих товарних ринках. Ми відзначаємо і поступове насичення китайською продукцією у певних ринкових сегментах, а також внутрішньоекономічні процеси і в Росії, і в Китаї", - пояснив Аліханов.
За даними митниці КНР, за підсумками січня-липня 2025 року двосторонній товарообіг між РФ та Китаєм зменшився на 8% у річному обчислення - до $125,8 млрд. Протягом трьох попередніх років він зріс удвічі - до рекордних $245 млрд у 2025 році.
За підрахунками експертів російського Інституту Гайдара, за підсумками першого півріччя поточного року Китай зменшися закупівлю майже всіх ключових сировинних товарів у Росії. Зокрема, постачання нафти впали на 11% (до 49,11 млн тонн), нафтопродуктів - на 28% (до 5,51 млн тонн), скрапленого природного газу - на 13% (до 3,22 млн тонн), деревини - на 10% (до 4,53 млн тонн), вугілля - на 10% (до 38,97 млн тонн).
Водночас збільшився експорт російського газу трубопроводам (на 23%), а також промислових металів: нікелю - на 94%, алюмінію - на 91%, міді - більш ніж удвічі.
Експорт товарів з Китаю в Росію впав на 9%, зазначають в Інституті Гайдара, насамперед за рахунок імпорту автомобілів, який обвалися на 61%.
Як повідомлялося, у серпні китайські НПЗ різко збільшили купівлю російської нафти Urals, забираючи зі знижкою партії, від яких відмовляються індійські переробники через посилення торговельних мит США.
Зазвичай Китай купує східносибірські сорти російської нафти, але зараз Urals за своєю ціною може кункурувати з ними.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Bloomberg: Трамп дзвонив Орбану за поясненнями, чому той блокує рух України в ЄС
|Санкції проти Порошенка були запроваджені на підставі сфальсифікованих документів, стверджують в «Євросолідарності"
|Рада провалила постанову для запуску реформи Рахункової палати. Це зобов’язання України перед МВФ
|У Волгограді знову горить НПЗ: росіяни скаржаться на вибухи
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Мешканцям окупованого Криму порадили звикати до проблем з пальним на АЗС до кінця війни
|Через удари українських дронів росія втратила 13% потужностей НПЗ
|Нафтопереробні заводи Індії відновили закупку російську нафту
|Вайомінг запустив перший у США державний стейблкоїн
|Трамп і Габбард проти «старої гвардії»: десятки розвідників США позбавлено допусків
|Китай та Індія домовилися розпочати переговори про делімітацію кордону в Гімалаях
Бізнес
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT
|Apple очолила список найдорожчих брендів світу четвертий рік поспіль - BrandZ
|ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів