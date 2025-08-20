Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Обсяги торгівлі між РФ та Китаєм почали зменшуватися вперше від початку російсько-української війни

 

Обсяги двосторонньої торгівлі між Росією та Китаєм у 2025 році почали зменшуватися вперше від початку російсько-української війни.

Про це повідомив міністр промисловості та торгівлі РФ Антон Аліханов, передає The Mosсow Times.

"Цього року ми фіксуємо певне зниження у взаємній торгівлі", - визнав російський міністр.

"Причини для такої динаміки, звісно, є різноплановими. Це й негативний вплив санкційного, інших форм економічного тиску ззовні на наші країни та волатильність на окремих товарних ринках. Ми відзначаємо і поступове насичення китайською продукцією у певних ринкових сегментах, а також внутрішньоекономічні процеси і в Росії, і в Китаї", - пояснив Аліханов.

За даними митниці КНР, за підсумками січня-липня 2025 року двосторонній товарообіг між РФ та Китаєм зменшився на 8% у річному обчислення - до $125,8 млрд. Протягом трьох попередніх років він зріс удвічі - до рекордних $245 млрд у 2025 році.

За підрахунками експертів російського Інституту Гайдара, за підсумками першого півріччя поточного року Китай зменшися закупівлю майже всіх ключових сировинних товарів у Росії. Зокрема, постачання нафти впали на 11% (до 49,11 млн тонн), нафтопродуктів - на 28% (до 5,51 млн тонн), скрапленого природного газу - на 13% (до 3,22 млн тонн), деревини - на 10% (до 4,53 млн тонн), вугілля - на 10% (до 38,97 млн тонн).

Водночас збільшився експорт російського газу трубопроводам (на 23%), а також промислових металів: нікелю - на 94%, алюмінію - на 91%, міді - більш ніж удвічі.

Експорт товарів з Китаю в Росію впав на 9%, зазначають в Інституті Гайдара, насамперед за рахунок імпорту автомобілів, який обвалися на 61%.

Як повідомлялося, у серпні китайські НПЗ різко збільшили купівлю російської нафти Urals, забираючи зі знижкою партії, від яких відмовляються індійські переробники через посилення торговельних мит США.

Зазвичай Китай купує східносибірські сорти російської нафти, але зараз Urals за своєю ціною може кункурувати з ними.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3557
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 48,3241
  0,1502
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0744  0,03 0,08 41,5820  0,01 0,02
EUR 47,9524  0,00 0,00 48,5300  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,09 0,22 41,4000  0,09 0,22
EUR 48,3000  0,12 0,25 48,3300  0,11 0,23

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес