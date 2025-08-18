Фінансові новини
В Криму бензин продають лише за талонами
12:45 18.08.2025 |
В окупованому Криму та у Забайкальському краї РФ почали продавати бензин А-95 лише підприємствам та організаціям за спеціальними картками.
Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на місцеві ЗМІ.
Мешканці Криму скаржаться, що пальне зникло з більшості АЗС, а там, де ще є - його відпускають переважно "за талонами". Ціни на бензин зросли до 69,95 рублів за літр, попри офіційну систему стримування роздрібних тарифів.
Схожа ситуація і у Забайкаллі: у Краснокаменську та Борзі бензину марки А-95 немає у вільному продажу. На заправках висять оголошення, що паливо доступне лише для організацій. Обмеження діють ще з початку серпня, коли у Читі відпускали не більше 10 літрів на авто.
Російські ЗМІ пов'язують дефіцит та рекордне зростання оптових цін із наслідками ударів українських дронів по нафтопереробних заводах. З початку серпня атаки призвели до перебоїв у роботі низки НПЗ, що суттєво зменшило пропозицію на ринку пального.
