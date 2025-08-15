Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ізраїль веде переговори з п'ятьма країнами щодо переселення палестинців, - CNN

 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетантяху заявив, що його країна веде переговори з кількома державами щодо прийому палестинців, переміщених унаслідок війни в Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал CNN.

Як пише CNN, високопоставлений чиновник Ізраїлю уточнив виданню, що йдеться про Південний Судан, Сомалі, Ефіопію, Лівію та Індонезію.

Він додав, що в обмін на прийом частини населення Гази (загалом населення становить понад 2 млн осіб) - країни розраховують на "значну фінансову та міжнародну компенсацію".

Раніше в середу Південний Судан спростував інформацію в ЗМІ про переговори щодо переселення палестинців. За словами представників країни, такі повідомлення є "безпідставними і не відображають офіційної позиції країни". Раніше цього року в Сомалі також заявляли про відсутність таких переговорів.

Щодо Індонезії, минулого тижня представники її влади заявили, що країна готова прийняти на лікування 2000 палестинців із Гази. Але там додали, що після одужання вони повернуться4.

Нетаньягу зі свого боку ніколи не давав докладного уявлення про те, що буде з Газою після війни, але неодноразово виступав за переселення палестинців.

Однак, в інтерв'ю телеканалу i24 він заявив, що такий план не передбачає "витіснення", а навпаки, "дасть їм змогу піти"

"Усі, хто говорить, що турбується про палестинців і хоче допомогти палестинцям, повинні відкрити свої двері", - сказав глава ізраїльського уряду.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4500
  0,0649
 0,16
EUR
 1
 48,4405
  0,2067
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0872  0,04 0,10 41,6344  0,02 0,05
EUR 48,0344  0,09 0,20 48,6876  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4000  0,00 0,00 41,4150  0,02 0,04
EUR 48,3300  0,01 0,02 48,3700  0,02 0,04

Бізнес