Фінансові новини
- |
- 15.08.25
- |
- 13:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ізраїль веде переговори з п'ятьма країнами щодо переселення палестинців, - CNN
09:11 15.08.2025 |
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетантяху заявив, що його країна веде переговори з кількома державами щодо прийому палестинців, переміщених унаслідок війни в Секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал CNN.
Як пише CNN, високопоставлений чиновник Ізраїлю уточнив виданню, що йдеться про Південний Судан, Сомалі, Ефіопію, Лівію та Індонезію.
Він додав, що в обмін на прийом частини населення Гази (загалом населення становить понад 2 млн осіб) - країни розраховують на "значну фінансову та міжнародну компенсацію".
Раніше в середу Південний Судан спростував інформацію в ЗМІ про переговори щодо переселення палестинців. За словами представників країни, такі повідомлення є "безпідставними і не відображають офіційної позиції країни". Раніше цього року в Сомалі також заявляли про відсутність таких переговорів.
Щодо Індонезії, минулого тижня представники її влади заявили, що країна готова прийняти на лікування 2000 палестинців із Гази. Але там додали, що після одужання вони повернуться4.
Нетаньягу зі свого боку ніколи не давав докладного уявлення про те, що буде з Газою після війни, але неодноразово виступав за переселення палестинців.
Однак, в інтерв'ю телеканалу i24 він заявив, що такий план не передбачає "витіснення", а навпаки, "дасть їм змогу піти"
"Усі, хто говорить, що турбується про палестинців і хоче допомогти палестинцям, повинні відкрити свої двері", - сказав глава ізраїльського уряду.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Генштаб ЗСУ заявив про удар по морському порту в РФ – уражено судно з компонентами до «Шахедів»
|«Сталевий дикобраз»: Як ЄС бачить гарантії безпеки Україні
|Трамп вірить, що Путін їде на Аляску, щоб «укласти угоду»
|«Коаліція охочих»: РФ не має вето на шлях України до НАТО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Швейцарія планує скасувати заборону на нові атомні електростанції
|Меланія Трамп погрожує подати позов на сина Байдена більш як на $1 мільярд
|Адміністрація Трампа розглядає можливість придбати частку в компанії Intel
|На Алясці перед самітом Трампа і Путіна відбувся проукраїнський мітинг
|Інвестори не вірять в успіх зустрічі Трампа з Путіним: зростання українських євробондів зупинилося, – Reuters
|Канада вперше за 30 років імпортувала більше автомобілів із Мексики, ніж зі США
|США запровадили санкції проти російського платіжного агента А7 і криптобіржі Grinex
Бізнес
|США встановлюють трекери в сервери з ШІ-чипами для відстеження контрабанди до Китаю
|Китай закликав фірми уникати чипи Nvidia після дозволу на продажі від Трампа
|ШІ-стартап пропонує $34,5 млрд за Chrome на тлі антимонопольної справи проти Google
|Чому молодь у Китаї платить, щоб «ходити на роботу» у несправжні офіси
|Найбільший постачальник екранів для Apple, китайська BOE, визнана винною у крадіжці технологій Samsung, її продукцію заборонять в США
|Tesla в кризі: кадрові втрати, закриття AI-проектів і зростання конкуренції
|10 000 мАг для смартфона вже не фантастика: Honor виводить автономність своїх гаджетів на новий рівень