НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рубіо: зустріч Трампа з Путіним – це не поступка Росії

 

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним на Алясці не є поступкою Росії.

Рубіо зауважив, що Трамп вже мав кілька телефонним розмов з Путіним - «і нічого з цього не вийшло», тому президенту потрібно побачити його віч-на-віч.

«Для президента Трампа зустріч - це не поступка. Якщо ви дивитеся деякі новини - «О, це - яка перемога для Путіна; він отримує зустріч ». Він не дивиться на це так. Зустріч - це те, що ви робите, щоб розібратися та прийняти рішення. Я хочу мати всі факти. Я хочу подивитися цьому хлопцеві в очі. І саме це хоче зробити президент. Тож, чесно кажучи, я думаю, що ми дуже рано дізнаємося, чи є шанс на успіх, чи ні», - сказав він у подкасті Sid & Friends in the Morning.

15 cерпня, як очікується, пройде зустріч президент США Дональд Трамп із російським лідером Володимиром Путіним. Зустріч пройде в Анкориджі, найбільшому місті штату Аляска.

11 серпня Дональд Трамп припустив можливість «деякого обміну територіями» між Україною й Росією, і висловив невдоволення зауваженнями керівництва України про необхідність конституційного погодження в цьому випадку.

Як пише The Wall Street Journal, Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело, з'явилося підтвердження, що Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території Росії. Ні його, ні європейських лідерів на саміт на Алясці не запросили, однак адміністрація США і президент Дональд Трамп залишається на зв'язку з українським і європейськими лідерами. На 13 серпня в них запланована групова відеоконференція, яку скликав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
За матеріалами: radiosvoboda.org
Ключові теги: США, Росія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1408  0,04 0,11 41,6754  0,06 0,13
EUR 48,0150  0,19 0,39 48,6904  0,20 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5300  0,15 0,36 41,5500  0,15 0,37
EUR -  - - -  - -

