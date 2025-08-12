Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Інфляція в США в липні несподівано залишилася на рівні 2,7%

 

Споживчі ціни (індекс CPI) у США в липні збільшилися на 2,7% у річному вираженні, повідомило міністерство праці.

Таким чином, темпи зростання не змінилися порівняно з червнем.

Аналітики, яких опитало Trading Economics, очікували прискорення інфляції до 2,8%.

Ціни на енергоносії в США минулого місяця знизилися на 1,6%, зокрема бензин подешевшав на 9,5%. Вартість продуктів харчування збільшилася на 2,9%, транспортні послуги подорожчали на 3,5%, житло - на 3,7%.

Ціни на нові автомобілі зросли на 0,4%, на старі - на 4,8%.

Індекс CPI у липні підвищився на 0,2% порівняно з попереднім місяцем, як і очікували аналітики.

Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) минулого місяця зросли на 0,3% порівняно з червнем і на 3,1% у річному вираженні, причому в річному обчисленні зростання виявилося максимальним за п'ять місяців. Експерти прогнозували підвищення на 0,3% і 3% відповідно. У червні підйом становив 0,2% і 2,9%.

Федеральна резервна система уважно стежить за даними про темпи зростання споживчих цін у країні, які є одним із ключових чинників під час ухвалення рішень щодо грошово-кредитної політики. Цільовий рівень інфляції американського ЦБ становить 2%.

Наступне засідання ФРС відбудеться 16-17 вересня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0959  0,02 0,06 41,6196  0,04 0,10
EUR 47,8274  0,17 0,36 48,4941  0,18 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,07 0,18 41,3950  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес