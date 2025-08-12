Інфляція в США в липні несподівано залишилася на рівні 2,7%

Споживчі ціни (індекс CPI) у США в липні збільшилися на 2,7% у річному вираженні, повідомило міністерство праці.

Таким чином, темпи зростання не змінилися порівняно з червнем.

Аналітики, яких опитало Trading Economics, очікували прискорення інфляції до 2,8%.

Ціни на енергоносії в США минулого місяця знизилися на 1,6%, зокрема бензин подешевшав на 9,5%. Вартість продуктів харчування збільшилася на 2,9%, транспортні послуги подорожчали на 3,5%, житло - на 3,7%.

Ціни на нові автомобілі зросли на 0,4%, на старі - на 4,8%.

Індекс CPI у липні підвищився на 0,2% порівняно з попереднім місяцем, як і очікували аналітики.

Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) минулого місяця зросли на 0,3% порівняно з червнем і на 3,1% у річному вираженні, причому в річному обчисленні зростання виявилося максимальним за п'ять місяців. Експерти прогнозували підвищення на 0,3% і 3% відповідно. У червні підйом становив 0,2% і 2,9%.

Федеральна резервна система уважно стежить за даними про темпи зростання споживчих цін у країні, які є одним із ключових чинників під час ухвалення рішень щодо грошово-кредитної політики. Цільовий рівень інфляції американського ЦБ становить 2%.

Наступне засідання ФРС відбудеться 16-17 вересня.