12.08.25
16:58
RSS
Інфляція в США в липні несподівано залишилася на рівні 2,7%
15:59 12.08.2025 |
Споживчі ціни (індекс CPI) у США в липні збільшилися на 2,7% у річному вираженні, повідомило міністерство праці.
Таким чином, темпи зростання не змінилися порівняно з червнем.
Аналітики, яких опитало Trading Economics, очікували прискорення інфляції до 2,8%.
Ціни на енергоносії в США минулого місяця знизилися на 1,6%, зокрема бензин подешевшав на 9,5%. Вартість продуктів харчування збільшилася на 2,9%, транспортні послуги подорожчали на 3,5%, житло - на 3,7%.
Ціни на нові автомобілі зросли на 0,4%, на старі - на 4,8%.
Індекс CPI у липні підвищився на 0,2% порівняно з попереднім місяцем, як і очікували аналітики.
Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) минулого місяця зросли на 0,3% порівняно з червнем і на 3,1% у річному вираженні, причому в річному обчисленні зростання виявилося максимальним за п'ять місяців. Експерти прогнозували підвищення на 0,3% і 3% відповідно. У червні підйом становив 0,2% і 2,9%.
Федеральна резервна система уважно стежить за даними про темпи зростання споживчих цін у країні, які є одним із ключових чинників під час ухвалення рішень щодо грошово-кредитної політики. Цільовий рівень інфляції американського ЦБ становить 2%.
Наступне засідання ФРС відбудеться 16-17 вересня.
