Частка «тіньового флоту» у перевезеннях нафти рф впала нижче за 60% — CREA

У липні щомісячні доходи росії від експорту викопного палива знизилися на 3% порівняно з попереднім місяцем - до 585 млн євро на день, свідчать розрахунки Центру дослідження енергії й чистого повітря (CREA).

Доходи від трубопровідного газу зросли на 41% - до 71 млн євро на день, хоча обсяг збільшився на 33% порівняно з попереднім місяцем. Зростання експорту через «Турецький потік» на 41% після червневого ремонту може також бути пов'язане зі спекою, яка стимулює споживання електроенергії й збільшує її виробництво з газових джерел.

П'ять найбільших імпортерів російського викопного палива в ЄС заплатили росії загалом 1,1 млрд євро за закупівлю викопного палива. ЄС не санкціонує природний газ, на який припадає понад 67% цього імпорту. У липні він в основному постачався трубопроводами або у вигляді скрапленого природного газу.

Цього місяця росія експортувала 25,3 млн тонн нафти морем. Понад половину (55%) цього експорту нафти було перевезено танкерами, що належать або застраховані G7+, що на 2% менше порівняно з червнем. З січня частка G7+ у транспортуванні російської нафти зросла з 36% до 55%.

Танкери G7+ обробили 42% постачань сирої нафти в липні, порівняно з лише 17% у січні. Використання «тіньових» танкерів для перевезення сирої нафти скоротилося з 83% у січні до 58% у липні, свідчать дані CREA.

Транспортування російських нафтопродуктів загалом менше залежить від «тіньових» танкерів. У липні танкери G7+ становили 75% експорту нафтопродуктів, порівняно з 78% у червні.

Нижча цінова межа в $30 за барель скоротила б доходи росії від експорту нафти на 40% (150 млрд євро) з початку дії санкцій ЄС у грудні 2022 року до кінця червня 2025 року. Тільки в липні цінова межа в $30 за барель скоротила б доходи росії на 36% (3,84 млрд євро).

Від запровадження санкцій до кінця червня 2025 року ретельне дотримання цінової межі скоротило б експортні доходи росії на 11%. Тільки в липні 2025 року повне дотримання цінової межі зменшило б доходи на 6%, вважають у CREA.