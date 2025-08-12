Фінансові новини
- |
- 12.08.25
- |
- 13:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США передумали: мита на золоті злитки не буде
12:15 12.08.2025 |
Сполучені Штати Америки не будуть стягувати мито з золота, що імпортується в країну, повідомив у понеділок увечері президент США Дональд Трамп.
"Золото не буде обкладатися митами", - написав він у соціальній мережі Truth Social.
У п'ятницю, за три дні до цього, митно-прикордонна служба США заявила, що золоті злитки вагою 1 кг і 100 унцій (2,8 кг) повинні класифікуватися за митним кодом, що підпадає під дію імпортних мит.
Це стало шоком для ринку, який очікував, що злитки будуть звільнені від мит.
Відсутність швидкої та чіткої комунікації з Білого дому ще більше підживила невизначеність, і ф'ючерси на золото в Нью-Йорку злетіли до рекордних $3500 за тройську унцію.
Більшість зливків, що використовуються для виконання ф'ючерсних контрактів у США, виготовляють у Швейцарії, проти якої Трамп запровадив одну з найвищих митних ставок - 39%. Запровадження мит загрожувало зірвати стабільне виконання цих контрактів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський припустив, що Київ погодиться лишити під контролем росії вже окуповані території, але не більше — Telegraph
|Трамп не задоволений потребою змінювати Конституцію України для обміну територіями
|Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц
|ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|США передумали: мита на золоті злитки не буде
|В Іраку стався масштабний блекаут через аномальну спеку та наплив паломників
|FT: європейські військові заводи розширюються втричі швидше, ніж до війни
|ЄС запропонував Вірменії та Азербайджану допомогу у виконанні мирної угоди
|Китайські НПЗ скорочують закупівлі в Саудівській Аравії
|На Алясці відбудеться мітинг проти візиту Путіна
Бізнес
|Китай вимагає від США послаблення експортних обмежень на чіпи – FT
|ЄС хоче зробити потяги швидшими та доступнішими за літаки, готується план
|«Найрозумніший ШІ» Grok 4 тепер доступний безкоштовно, але є нюанс...
|Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5
|OpenAI розкрила ліміти на GPT-5 в ChatGPT, для безплатної версії — 10 запитів на 5 годин
|Гендиректор Intel відповів на вимогу Трампа покинути пост
|Сукупний дохід найбільших українських IT-компаній торік таки трохи впав