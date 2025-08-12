В Іраку стався масштабний блекаут через аномальну спеку та наплив паломників

Національна енергосистема Іраку у понеділок, 11 серпня, зазнала збою після того, як через екстремальну спеку вийшли з ладу дві високовольтні лінії електропередачі, що залишило без світла центральні та південні регіони країни. Про це пише Reuters.

За даними джерел агентства, причиною став раптовий збій на електростанції "Хамідия" в провінції Анбар, що призвів до несправності в мережі передавання електроенергії.

За даними Shafaq News, лінії електропередачі напругою 400 кВ вийшли з ладу під великим навантаженням, спричиненим рекордними температурами понад 50°C та напливом мільйонів паломників у Кербелі.

Щороку в Іраку відбувається масове паломництво до могили імама Хусейна на сороковий день жалоби за ним - Арбаїн. У 2025 році цей день припав на 14 серпня.

Електростанції в Басрі, Майсані, Ді-Кар, Багдаді, Діялі та Аль-Анбарі були відключені. Південні та центральні провінції, включно з Басрою та регіоном середнього Євфрату, постраждали найбільше.

"Сьогодні вдень сталася аварія на лініях електропередач, що спричинила масштабні відключення у всій національній мережі. Наші технічні команди вже працюють над усуненням несправності та поступово відновлюють постачання. Протягом найближчих годин електрика буде повністю повернена", - заявив заступник міністра енергетики Іраку Мохаммед Нехме.

Багато мешканців Іраку роками використовували приватні генератори, бо електроенергія, що надається урядом, працювала з перебоями.

Деякі звернулися до сонячної енергії, щоб задовольнити свої потреби в електроенергії.

Ірак, один із найбільших виробників нафти у світі та член ОПЕК, досі не може забезпечити стабільне енергопостачання через багаторічні проблеми з інвестиціями та управлінням, що тривають із 2003 року.