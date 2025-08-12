Фінансові новини
- |
- 12.08.25
- |
- 13:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
FT: європейські військові заводи розширюються втричі швидше, ніж до війни
12:04 12.08.2025 |
Європейські військові заводи розширюють виробництво втричі швидше, ніж це відбувалося до повномасштабної російсько-української війни, пише Financial Times.
Вона називає це переозброєнням історичного масштабу.
Журналісти зробили такий висновок, проаналізувавши понад 1000 супутникових знімків 150 об'єктів 37 компаній у Європі. Використовувались радарні супутники Sentinel-1, які можуть виявляти зміни на поверхні навіть там, де оптичні знімки їх не показують.
Аналіз показав, що близько третини перевірених об'єктів мали ознаки розширення або будівельних робіт. Якщо у мирний час (2020-2021 роки) будівельна активність фіксувалася на площі 790 000 кв. м, то у 2024-2025 роках цей показник зріс до 2,8 млн кв. м.
Ключовим, але не єдиним каталізатором стала програма ЄС ASAP (Act in Support of Ammunition Production) з бюджетом 500 млн євро, спрямована на подолання вузьких місць у виробництві боєприпасів та ракет. Компанії, що отримали це фінансування, розширювались значно швидше за інших.
Серед найбільших проєктів - спільний завод німецького Rheinmetall та угорської N7 Holding у Варпалоті (Угорщина), який виробляє 155-мм артилерійські снаряди. BAE Systems збільшує потужності виробництва 155-мм снарядів у 16 разів на своєму заводі у Вельсі. MBDA розширює німецький завод для виробництва ракет Patriot за контрактом НАТО на $5,6 млрд.
Комісар ЄС із питань оборони Андрюс Кубілюс повідомив FT, що після повномасштабного вторгнення Росії щорічні потужності Європи з виробництва боєприпасів зросли з 300 000 до приблизно 2 млн до кінця цього року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський припустив, що Київ погодиться лишити під контролем росії вже окуповані території, але не більше — Telegraph
|Трамп не задоволений потребою змінювати Конституцію України для обміну територіями
|Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц
|ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|США передумали: мита на золоті злитки не буде
|В Іраку стався масштабний блекаут через аномальну спеку та наплив паломників
|FT: європейські військові заводи розширюються втричі швидше, ніж до війни
|ЄС запропонував Вірменії та Азербайджану допомогу у виконанні мирної угоди
|Китайські НПЗ скорочують закупівлі в Саудівській Аравії
|На Алясці відбудеться мітинг проти візиту Путіна
Бізнес
|Китай вимагає від США послаблення експортних обмежень на чіпи – FT
|ЄС хоче зробити потяги швидшими та доступнішими за літаки, готується план
|«Найрозумніший ШІ» Grok 4 тепер доступний безкоштовно, але є нюанс...
|Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5
|OpenAI розкрила ліміти на GPT-5 в ChatGPT, для безплатної версії — 10 запитів на 5 годин
|Гендиректор Intel відповів на вимогу Трампа покинути пост
|Сукупний дохід найбільших українських IT-компаній торік таки трохи впав