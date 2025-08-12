FT: європейські військові заводи розширюються втричі швидше, ніж до війни

Європейські військові заводи розширюють виробництво втричі швидше, ніж це відбувалося до повномасштабної російсько-української війни, пише Financial Times.

Вона називає це переозброєнням історичного масштабу.

Журналісти зробили такий висновок, проаналізувавши понад 1000 супутникових знімків 150 об'єктів 37 компаній у Європі. Використовувались радарні супутники Sentinel-1, які можуть виявляти зміни на поверхні навіть там, де оптичні знімки їх не показують.

Аналіз показав, що близько третини перевірених об'єктів мали ознаки розширення або будівельних робіт. Якщо у мирний час (2020-2021 роки) будівельна активність фіксувалася на площі 790 000 кв. м, то у 2024-2025 роках цей показник зріс до 2,8 млн кв. м.

Ключовим, але не єдиним каталізатором стала програма ЄС ASAP (Act in Support of Ammunition Production) з бюджетом 500 млн євро, спрямована на подолання вузьких місць у виробництві боєприпасів та ракет. Компанії, що отримали це фінансування, розширювались значно швидше за інших.

Серед найбільших проєктів - спільний завод німецького Rheinmetall та угорської N7 Holding у Варпалоті (Угорщина), який виробляє 155-мм артилерійські снаряди. BAE Systems збільшує потужності виробництва 155-мм снарядів у 16 разів на своєму заводі у Вельсі. MBDA розширює німецький завод для виробництва ракет Patriot за контрактом НАТО на $5,6 млрд.

Комісар ЄС із питань оборони Андрюс Кубілюс повідомив FT, що після повномасштабного вторгнення Росії щорічні потужності Європи з виробництва боєприпасів зросли з 300 000 до приблизно 2 млн до кінця цього року.