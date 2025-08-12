Авторизация

Китайські НПЗ скорочують закупівлі в Саудівській Аравії

 

Китайські нафтопереробні заводи (НПЗ) скорочують обсяги закупівлі сирої нафти в Саудівській Аравії, що може свідчити про перерозподіл світових потоків. Причиною цього, ймовірно, є зростання доступності російської нафти Urals, повідомляє Energy Aspects Ltd.

Зниження так званих номінацій на вересневі терміни завантаження вантажів від Saudi Aramco свідчить про те, що НПЗ утримуються від закупівель, враховуючи більшу доступність російської нафти Urals, а також значні запаси. Про це йдеться у записці лондонської консалтингової компанії від 11 серпня, без зазначення імен.

Світовий ринок нафти зосередився на можливій переорієнтації потоків після того, як США з Європейським Союзом посилили тиск на Індію щодо імпорту російських енергоносіїв. Оскільки аналогічних кроків проти Китаю не було, зростає ймовірність того, що більша частина російської нафти, зокрема Urals, буде закуплена материковими НПЗ. Цей сорт постачається із західної частини росії.

За даними Bloomberg, яке посилається на трейдерів, обізнаних із планами виробника, Saudi Aramco має намір продати Китаю 43 млн барелів контрактних постачань сирої нафти з відвантаженням у вересні. Для порівняння: у липні цей показник становив 51 млн барелів, а середньомісячний обсяг з початку року - близько 45 млн барелів.

Зі слів Energy Aspects, інтерес Китаю до Urals зростає, оскільки вона залишається «найконкурентнішою» порівняно з близькосхідними сортами сирої нафти. Водночас зазначається, що апетит Китаю обмежений: російський імпорт становить 17% усіх закордонних постачань, а 20% розглядаються як граничний рівень для однієї країни.
За матеріалами: EnKorr
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0959  0,02 0,06 41,6196  0,04 0,10
EUR 47,8274  0,17 0,36 48,4941  0,18 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,07 0,18 41,3950  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

