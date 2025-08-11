Фінансові новини
- |
- 11.08.25
- |
- 18:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Російська влада склала «білий список» дозволених для росіян сайтів в інтернеті
13:36 11.08.2025 |
Міністерство цифрового розвитку Росії спільно з операторами зв'язку розробило технічну схему, яка забезпечить громадянам доступ до основних інтернет-сервісів навіть під час відключення мобільного інтернету.
Про це повідомив голова Мінцифри РФ Максут Шадаєв, передає The Moscow Times.
За словами Шадаєва, під час "обмеження" зв'язку користувачі зможуть підтвердити свою особу за допомогою CAPTCHA (тест на визначення "людина чи бот") та отримати доступ до "білого списку" - переліку дозволених ресурсів.
"Йдеться про збереження доступу до основних повсякденних сервісів - маркетплейсів, служб доставки, таксі та інших", - пояснив Шадаєв.
Окрім того, до "білого списку" будуть включені критично важливі цифрові системи, у тому числі M2M-сервіси (технології обміну даними між пристроями - наприклад, банкоматами та терміналами самообслуговування).
Проблеми з інтернетом у Росії
Обмеження у роботі мобільного інтернету у РФ стали регулярними від травня, коли їх почали запроваджувати для "захисту від атак безпілотників" напередодні параду до 9 травня. Нині ж відключення пояснюють "гібридною війною", а депутати Держдуми РФ радять громадянам "звикати" до тимчасової втрати цифрових сервісів заради безпеки країни, що значно важливіше "повсякденного комфорту".
Згодом у Держдумі РФ заявили, що росіянам потрібно адаптуватися до нової реальності з регулярними відключеннями мобільного інтернету, зокрема запасатися готівкою, оскільки тепер цей спосіб розрахунку знову використовуватиметься частіше, ніж інші.
До того стало відомо, що на території Росії заблокували популярний сервіс вимірювання швидкості інтернету Speedtest, розроблений американською компанією Ookla.
Рішення заблокувати сервіс російська влада ухвалила на тлі хвилі відключень інтернету, які охопили майже всю Росію.
Наприкінці липня повідомлялося, що в Росії запропонували створити державний VPN, який відгородив би росіян від "екстремістських матеріалів".
До цього Держдума Росії ухвалила закон про штрафи за умисний пошук і доступ до "екстремістських матеріалів" та оголосила VPN "обтяжливою обставиною" у злочинах.
Перед тим Держдума РФ схвалила в другому читанні десятикратне збільшення штрафів для інтернет-компаній за відмову встановлювати обладнання для оперативно-розшукових заходів, яке дозволяє силовикам аналізувати розмови та трафік абонентів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
ТОП-НОВИНИ
|Оновлена стратегія розвитку фінсектору націлена на інфляцію 5% та спред між курсом НБУ та готівковим до 3%
|«Невідомі дрони» атакували Арзамаський приладобудівний завод у РФ: об'єкт горів
|Каллас: Угода між США та РФ має включати Україну та ЄС
|Зеленський: Україна готова до миру, але не даруватиме землю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|У Китаї відкрили Robot Mall — перший в країні торговий центр для роботів
|В Індії закликають бойкотувати американські бренди через мита Трампа
|У Британії планують зобов'язати водіїв, старших за 70 років, перевіряти зір
|Боротьба з «тіньовим флотом» РФ: Норвегія слідом за Німеччиною почне перевіряти страховку танкерів
|ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
|Радник Трампа з питань криптовалют йде з посади
Бізнес
|«Найрозумніший ШІ» Grok 4 тепер доступний безкоштовно, але є нюанс...
|Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5
|OpenAI розкрила ліміти на GPT-5 в ChatGPT, для безплатної версії — 10 запитів на 5 годин
|Гендиректор Intel відповів на вимогу Трампа покинути пост
|Сукупний дохід найбільших українських IT-компаній торік таки трохи впав
|Microsoft інтегрує GPT-5 у всі продукти Copilot з новим розумним режимом
|Зустрічайте, GPT-5: OpenAI запустила «найсучаснішу в світі» модель ШІ — безплатно для всіх користувачів