НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Російська влада склала «білий список» дозволених для росіян сайтів в інтернеті

 

Міністерство цифрового розвитку Росії спільно з операторами зв'язку розробило технічну схему, яка забезпечить громадянам доступ до основних інтернет-сервісів навіть під час відключення мобільного інтернету.

Про це повідомив голова Мінцифри РФ Максут Шадаєв, передає The Moscow Times.

За словами Шадаєва, під час "обмеження" зв'язку користувачі зможуть підтвердити свою особу за допомогою CAPTCHA (тест на визначення "людина чи бот") та отримати доступ до "білого списку" - переліку дозволених ресурсів.

"Йдеться про збереження доступу до основних повсякденних сервісів - маркетплейсів, служб доставки, таксі та інших", - пояснив Шадаєв.

Окрім того, до "білого списку" будуть включені критично важливі цифрові системи, у тому числі M2M-сервіси (технології обміну даними між пристроями - наприклад, банкоматами та терміналами самообслуговування).

Проблеми з інтернетом у Росії

Обмеження у роботі мобільного інтернету у РФ стали регулярними від травня, коли їх почали запроваджувати для "захисту від атак безпілотників" напередодні параду до 9 травня. Нині ж відключення пояснюють "гібридною війною", а депутати Держдуми РФ радять громадянам "звикати" до тимчасової втрати цифрових сервісів заради безпеки країни, що значно важливіше "повсякденного комфорту".

Згодом у Держдумі РФ заявили, що росіянам потрібно адаптуватися до нової реальності з регулярними відключеннями мобільного інтернету, зокрема запасатися готівкою, оскільки тепер цей спосіб розрахунку знову використовуватиметься частіше, ніж інші.

До того стало відомо, що на території Росії заблокували популярний сервіс вимірювання швидкості інтернету Speedtest, розроблений американською компанією Ookla.

Рішення заблокувати сервіс російська влада ухвалила на тлі хвилі відключень інтернету, які охопили майже всю Росію.

Наприкінці липня повідомлялося, що в Росії запропонували створити державний VPN, який відгородив би росіян від "екстремістських матеріалів".

До цього Держдума Росії ухвалила закон про штрафи за умисний пошук і доступ до "екстремістських матеріалів" та оголосила VPN "обтяжливою обставиною" у злочинах.

Перед тим Держдума РФ схвалила в другому читанні десятикратне збільшення штрафів для інтернет-компаній за відмову встановлювати обладнання для оперативно-розшукових заходів, яке дозволяє силовикам аналізувати розмови та трафік абонентів.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

