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АНАЛІТИКА

50 сенаторів США представили нові санкції проти Росії за зрив мирних зусиль Трампа

 

Половина Сенату США на чолі з республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем представили у вівторок двопартійний законопроєкт про введення санкцій проти Росії у випадку, якщо Кремль зірве мирні зусилля президента США щодо України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві на сайті сенатора Блюменталя.

Санкції, представлені 50 американськими сенаторами, будуть введені в дію, якщо мирні переговори проваляться або угода буде досягнута, але Росія її порушить.

Серед покарань, до яких може призвести закон, - 500-відсоткові мита на імпортні товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти РФ.

"У Сенаті США домінує думка, що Росія є агресором, і що ця жахлива війна і агресія Путіна повинні припинитися зараз і стримуватися в майбутньому", - заявили американські сенатори.

"Санкції проти Росії вимагають введення тарифів щодо країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти. Вони є жорсткими не просто так", - додали вони.

Президент США Дональд Трамп висловив роздратування через затягування Владіміром Путіним переговорів про припинення вогню. Сенатори, які підтримали проєкт про первинні і вторинні санкції проти Росії, поділяють таке ж почуття роздратування.

"Ми поділяємо розчарування президента Трампа щодо Росії, коли йдеться про припинення вогню, і підтримуємо прагнення президента Трампа досягти тривалого, справедливого і гідного миру. У 1994 році в рамках Будапештського меморандуму Україна відмовилася від приблизно 1700 одиниць ядерної зброї в обмін на обіцянку США, Росії та Великої Британії поважати суверенітет України в майбутньому. Це не змогло стримати російську агресію", - заявили сенатори.

"У 2014 та 2015 роках були досягнуті Мінські домовленості, які поклали край вторгненню Росії в Україну, але знову ж таки, це нічого не зробило для стримування майбутньої агресії. У 2022 році Росія знову вторглася в Україну, що призвело до загибелі сотень тисяч людей і переміщення мільйонів", - додали американські законодавці.

Під час переговорів у Саудівській Аравії російські переговірники закликали США сприяти зняттю санкцій з російських банків та просуванню російських добрив і сільськогосподарської продукції на світовий ринок, перш ніж погодитися на припинення вогню.

"Ми сподіваємося, що у 2025 році президент Трамп і його команда досягнуть того, що вислизало від світу в минулому: назавжди припинять російську агресію проти України і забезпечать виживання вільної і демократичної України. Ці санкції проти Росії вже готові і отримають переважну двопартійну, двопалатну підтримку, якщо будуть представлені на голосування в Сенаті і Палаті представників", - написали законодавці.
Ключові теги: США, Росія
 

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