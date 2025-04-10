Адміністрація Трампа відкликала ліцензії BP і Shell на газові проєкти у водах Венесуели

Адміністрація президента США Дональда Трампа відкликала ліцензії BP Plc і Shell Plc на реалізацію газових проєктів у венесуельських водах, поставки з яких мали забезпечувати СПГ-завод у Тринідаді і Тобаго.

Таке рішення є черговою спробою Вашингтона натиснути на президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого не визнають США. Проєкти BP і Shell були одними із небагатьох можливостей Венесуели заробляти на великих газових резервах, пише газета Financial Times.

Відкликання ліцензій стосується проєктів Dragon і Cocuina-Manakin, реалізованих відповідно Shell і BP за участю Національної газової компанії Тринідаду і Тобаго, а також уряду країни. Проєкти мали використовувати наявну газову інфраструктуру Shell і BP для транспортування газу на завод Atlantic LNG у Тринідаді і Тобаго, частками в якому володіють обидві компанії.

Відкликані ліцензії були видані адміністрацією попереднього президента США Джо Байдена і надавали компаніям виняток із енергетичних санкцій щодо Венесуели.