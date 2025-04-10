Єврокомісія: перші контрзаходи щодо мит США почнуть діяти з 15 квітня

Країни-члени ЄС проголосували за пропозицію Єврокомісії запровадити торговельні контрзаходи проти мит США.

Як повідомляє пресслужба Єврокомісії, сьогоднішнє голосування держав-членів означає, що після завершення внутрішніх процедур комісії та публікації імплементаційного акту контрзаходи набудуть чинно - мита почнуть стягуватися з 15 квітня.

«ЄС вважає американські мита невиправданими і шкідливими, що завдають економічної шкоди обом сторонам, а також світовій економіці. ЄС заявив про свою чітку перевагу пошуку результатів переговорів зі США, які були б збалансованими та взаємовигідними», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пропозиція Єврокомісії щодо контрзаходів була зроблена у відповідь на березневе рішення США ввести мита на імпорт сталі та алюмінію з ЄС.

Ці контрзаходи можуть бути призупинені в будь-який час, якщо США погодяться на «справедливий і збалансований результат переговорів», додають у Єврокомісії.

Раніше єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що ЄС планує запровадити заходи у відповідь 15 квітня і 15 травня.Він зазначив, що, хоча Євросоюз залишається відкритим для переговорів зі США щодо тарифів, він не чекатиме нескінченно.