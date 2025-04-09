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Москва обурена затриманням в аеропорту Парижа співробітниці МЗС РФ
17:06 09.04.2025 |
Росія висловила протест Франції у зв'язку із затриманням в аеропорту Парижа співробітниці МЗС РФ, яка прямувала в країну на заходи за лінією ЮНЕСКО.
Про це заявила офіційна представниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".
За словами Захарової, 6 квітня в аеропорту "Шарль-де-Голль" прикордонна служба Франції "без пояснення причин затримала співробітницю Міністерства закордонних справ Росії, члена офіційної делегації, вилучивши її телефон і комп'ютер".
Посольство Росії негайно направило в аеропорт консульського працівника, дипломату довелося "майже сім годин чекати на допуск до колеги, яка прибула до Франції у складі офіційної делегації", при тому, що візу раніше їй було видано, і претензій не висловлювалося, поскаржилась Захарова.
"Ми, безумовно, зажадали від французької сторони пояснень. Чесно кажучи, складно уявити, як вони будуть виправдовуватися. Російське посольство в Парижі направило в МЗС Франції ноту протесту. Під час бесіди в МЗС Росії висловили рішучий протест і керівництву посольства Франції в Москві", - заявила Захарова.
"Унаслідок вжитих демаршів нашій колезі зрештою дозволили в'їзд у країну, однак їй довелося добу провести в прикордонній зоні аеропорту. Залишати це без наслідків ми не маємо наміру", - додала вона.
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