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АНАЛІТИКА

TSMC загрожує штраф на суму $1 млрд через несвідоме постачання чипів для Huawei

 

Найбільшому у світі виробнику чипів TSMC загрожує штраф на суму в $1 млрд або вище через те, що Міністерство торгівлі США знайшло компоненти тайванської компанії у ШІ-прискорювачах Ascend 910B китайської Huawei. Про це повідомляє Reuters.

Міністерство торгівлі розслідувало постачання компанією TSMC мікросхем для китайської фірми Sophgo, яка спеціалізується на створенні тензорних обчислювальних блоків і чипів на базі архітектури RISC-V. У результаті розслідування з'ясувалося, що мікросхеми, виготовлені TSMC за дизайном Sophgo, повністю ідентичні тим, що використовуються в процесорах Ascend 910.

Леннарт Гейм, дослідник Центру технологій, безпеки та політики RAND, зазначає, що за останні кілька років TSMC виготовила близько трьох мільйонів чипів, які відповідають дизайну, замовленому Sophgo, і згодом потрапили до прискорювачів Huawei. Можливий штраф у розмірі $1 млрд базується на правилах експортного контролю, які дозволяють накладати стягнення, що вдвічі перевищує вартість транзакцій, які порушують ці норми.

Тайванський виробник чипів з-поміж іншого підпадає під правила експортного контролю США, оскільки використовує американські технології. Це означає, що TSMC не може постачати свою продукцію Huawei та не має права виготовляти провідні мікросхеми для китайських компаній без ліцензії США.

Гейм також відзначає, що враховуючи дизайн чипів Sophgo, які спрямовані на прискорення штучного інтелекту, тайванська компанія взагалі не мала виконувати подібне замовлення для будь-якої китайської фірми.

Нагадуємо, що TSMC припинила постачання чипів для Sophgo та її дочірній компанії Bitmain у вересні 2024 року. Це сталося після того, як тайванська компанія повідомила, що вироблені нею чипи знайшли у ШІ-прискорювачах Huawei. Згодом США ввели додаткові обмеження на чипи, які TSMC може експортувати до Китаю.

Huawei займає центральну роль у зусиллях Китаю створити власне виробництво ШІ-прискорювачів, але одночасно компанія стикається зі звинуваченнями в крадіжці технологій та порушенні санкцій. США, зокрема, забороняють постачання товарів, виготовлених за американськими технологіями, до цієї китайської компанії.
За матеріалами: mezha.media
 

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