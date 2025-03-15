Після санкцій тривалість постачання російської нафти зросла у кілька разів

Доставлення двомільйонного барильного вантажу російської нафти до Китаю зайняла у сім разів більше часу, ніж це було б перед серією санкцій США, накладених на москву ще в січні, повідомляє Bloomberg.

Затягнуте доставляння сирої нафти Sokol із російського проєкту «cахалін-1» у китайські резервуари показує, як санкції США продовжують порушувати й перешкоджати - але, що важливо, не зупиняти, - потік російської нафти.

Daban, так званий Very Large Crude Carrier, розвантажився у порту «Хуандао» в Китаї більш ніж через сім тижнів після того, як нафта була вперше завантажена на човникові танкери, показують дані відстеження руху судна, зібрані Bloomberg. Зазвичай це займає близько тижня.

Протягом перших 10 днів лютого Daban отримав свій вантаж шляхом трьох перевантажень із судна на судно з менших суден у захищених водах находкінської затоки біля тихоокеанського узбережжя росії.

Цифрові сигнали Daban показують, що після отримання вантажів судно не змогло пришвартуватися у двох інших китайських портах перед тим, як відправитися в Хуандао.

Ринок уважно стежить за тим, як постачається російська нафта, тому що санкції, введені адміністрацією Байдена перед відставкою, були більш агресивними, ніж будь-які попередні. Перші ознаки свідчать про те, що експорт зберігається, але є збої й затримки окремих постачань.

У Балтійському морі ще один танкер чекає близько місяця, завантаживши вантаж. Це досить незвичайний - але не унікальний - поворот подій.

Daban провів 10 днів на якорі біля порту «Яньтай», перш ніж наприкінці лютого вирушити вздовж узбережжя до Жічжао. Провівши там ще 10 днів, він переїхав до Хуандао, де пришвартувався у четвер.

Нафта доставлялася до Дабана трьома танкерами, на які США наклали санкції 10 січня. У широкомасштабних діях адміністрація Байдена націлилася на 161 танкер, а також на двох великих російських виробників і експортерів нафти, трейдерів, страхових компаній і двох американських постачальників нафтових послуг. Заходи також були спрямовані на китайського оператора нафтового термінала.

Daban, який не перебуває під санкціями, раніше транспортував іранську нафту під іншою назвою, свідчать дані відстеження руху суден.

Як не дивно, ані Clarkson Research Services Ltd., підрозділ провідного світового суднового брокера, ані міжнародна морська база даних Equasis не мають засобів зв'язку з компаніями, які керують Daban.