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Британія ввела санкції проти норвезької компанії, що видавала суднам РФ підробні страхові документи
23:36 09.05.2025 |
Під санкції Великої Британії серед інших потрапила норвезька компанія, яка видавала російським суднам підробні страхові документи.
Про це повідомив у Фейсбуці Уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає Укрінформ.
«Пакет від британців по танкерному флоту РФ: 100 танкерів тіньового флоту, що перевезли російської нафти на $24 мільярди з початку 24 року. Сумарна цифра підсанкційних танкерів у британців тепер - 250, перехопили лідерство у США (думаю, ненадовго). З веселого, це потрапила під санкції також норвезька компанія ROMARINE AS, яка видавала російським суднам підробні страхові документи», - зазначив Власюк.
Він також відзначив, що під економічні обмеження потрапив менеджмент компанії 2Rivers Group (колишньої Coral Energy Group). А саме, Тахір Гараєв, Ахмед Керімов, Анар Мадатлі, Талат Сафаров та Етібар Еюба.
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