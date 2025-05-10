Британія ввела санкції проти норвезької компанії, що видавала суднам РФ підробні страхові документи

Під санкції Великої Британії серед інших потрапила норвезька компанія, яка видавала російським суднам підробні страхові документи.

Про це повідомив у Фейсбуці Уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає Укрінформ.

«Пакет від британців по танкерному флоту РФ: 100 танкерів тіньового флоту, що перевезли російської нафти на $24 мільярди з початку 24 року. Сумарна цифра підсанкційних танкерів у британців тепер - 250, перехопили лідерство у США (думаю, ненадовго). З веселого, це потрапила під санкції також ⁠норвезька компанія ROMARINE AS, яка видавала російським суднам підробні страхові документи», - зазначив Власюк.

Він також відзначив, що під економічні обмеження потрапив ⁠менеджмент компанії 2Rivers Group (колишньої Coral Energy Group). А саме, Тахір Гараєв, Ахмед Керімов, Анар Мадатлі, Талат Сафаров та Етібар Еюба.