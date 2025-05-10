Фінансові новини
- |
- 10.05.25
- |
- 00:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єрмак: створення Спецтрибуналу за злочин агресії проти України це більше, ніж політична заява
23:51 09.05.2025 |
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, вчиненої Росією проти України, є підтвердженням того, що міжнародне право стоїть вище за право сили.
"Сьогодні міжнародна Коаліція держав зробила історичний крок - офіційно підтримала створення Спеціального трибуналу за злочин агресії проти України. Це більше ніж політична заява - це підтвердження того, що міжнародне право стоїть вище за право сили", - написав він в телеграмі в ніч на суботу.
Він зазначив, що це рішення має глобальне значення. Воно повертає справедливість як ключову умову безпеки. Адже безкарність породжує нову агресію. А покарання - зупиняє її, наголосив він.
"Ми щиро вдячні кожній країні, яка стала на бік справедливості. Це не лише підтримка України - це внесок у світ, де кордони шанують, народи захищають, а мир має юридичну основу", - підкреслив Єрмак.
Керівник Офісу президента додав, що Україна не зупиниться, доки не буде встановлена правда. "Ми продовжуємо рух вперед. Бо лише через справедливість можливий мир - справжній, стійкий і довговічний. І сьогодні світ чітко заявив: саме такого миру він прагне для України", - резюмував він.
Як повідомлялося, Європейський союз у п'ятницю прийняв політичне рішення щодо створення трибуналу з воєнних злочинів агресії, вчинених РФ в Україні.
Трибунал буде створений, коли Україна з Радою Європи підпише угоду і ратифікує її. Для повноцінної роботи трибуналу потрібні також угоди про співробітництво. Нідерланди окремо підписуватимуть угоду про створення штаб-квартири (host state agreement), оскільки фізично трибунал буде розташований в Гаазі - світовій столиці міжнародного права.
Слідчі процеси Спецтрибуналу щодо злочину агресії, вчиненої Росією проти України, мають розпочатися у 2026 році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єрмак, Умєров, Рубіо і Келлог обговорили перспективи припинення вогню в Україні
|ЄС передасть 1 млрд євро прибутків від росактивів на замовлення зброї в українського ОПК
|Зеленський: останнім часом у нас дуже активна і продуктивна комунікація з США щодо припинення вогню
|Кая Каллас сподівається на рішення трибуналу щодо агресії РФ у 2026 році
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Єрмак: створення Спецтрибуналу за злочин агресії проти України це більше, ніж політична заява
|Угода про перемир'я в Україні на фінальній стадії - Reuters
|Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини
|Зеленський ввів в дію санкції проти 58 росіян і 74 юросіб, серед них є компанії з Ірану, Узбекистану та Китаю (Гонконг)
|За Насірова внесли заставу розміром 40 мільйонів гривень і він вийшов з-під варти
|Єрмак, Умєров, Рубіо і Келлог обговорили перспективи припинення вогню в Україні
|Угорщина висилає двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві
Бізнес
|В Україні стрімко зростає попит на електромобілі
|Штучний інтелект у LinkedIn допоможе знайти роботу за описом користувачів
|Nvidia та MediaTek покажуть спільний процесор N1 на Computex 2025
|Майбутнє автономних авто під загрозою — моделі ШІ виявилися соціопатами
|OpenAI планує зменшити частку доходів, яку передає Microsoft, до 2030 року
|Google став інвестором ранньої стадії для трьох атомних електростанцій у США
|Starlink обійшов ракети: SpaceX заробила $8,2 млрд на супутниковому зв'язку в 2024 році