Фінансові новини
- |
- 10.05.25
- |
- 00:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Швейцарський суд затвердив мирову угоду між Nord Stream 2 AG і кредиторами
23:33 09.05.2025 |
Суд швейцарського кантону Цуг 9 травня 2025 року затвердив мирову угоду, яку було укладено між Nord Stream 2 AG (оператором будівництва газопроводу «північний потік-2») і кредиторами.
Про це із посиланням на суд повідомляє Reuters.
Nord Stream 2, оператор будівництва газопроводу «північний потік-2», погодився на угоду про реструктуризацію боргу.
Рішення про затвердження мирової угоди, яку компанія й кредитори уклали 30 квітня 2025 року, може бути оскаржене в апеляційному порядку. І оскільки рішення від 9 травня 2025 року ще не набуло чинності, кантональний суд не надає додаткової інформації щодо процедури мораторію на реструктуризацію заборгованості Nord Stream 2 AG.
Морський газопровід «північний потік-2» потужністю 55 млрд куб. м газу на рік проходить від компресорної станції «слов'янська» у ленінградській області росії до балтійського узбережжя Німеччини.
Будівництво «північного потоку-2» вартістю $11 млрд завершили 2021 року, однак його запуск так і не відбувся - Німеччина зупинила проєкт напередодні повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Найбільшими іноземними інвесторами Nord Stream 2 є європейські компанії OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper, Engie. Вони зобов'язалися надати довгострокове фінансування обсягом 50% від загальної вартості проєкту, який оцінювали в 9,5 млрд євро.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єрмак, Умєров, Рубіо і Келлог обговорили перспективи припинення вогню в Україні
|ЄС передасть 1 млрд євро прибутків від росактивів на замовлення зброї в українського ОПК
|Зеленський: останнім часом у нас дуже активна і продуктивна комунікація з США щодо припинення вогню
|Кая Каллас сподівається на рішення трибуналу щодо агресії РФ у 2026 році
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Єрмак: створення Спецтрибуналу за злочин агресії проти України це більше, ніж політична заява
|Віткофф заявляє, що Іран погодився відмовитися від розробки ядерної зброї
|Британія ввела санкції проти норвезької компанії, що видавала суднам РФ підробні страхові документи
|Швейцарський суд затвердив мирову угоду між Nord Stream 2 AG і кредиторами
|В Україні готуються впровадити Європейську професійну карту
|Макрон запевнив: у разі агресії Росії – французькі війська будуть у Польщі за лічені дні
Бізнес
|В Україні стрімко зростає попит на електромобілі
|Штучний інтелект у LinkedIn допоможе знайти роботу за описом користувачів
|Nvidia та MediaTek покажуть спільний процесор N1 на Computex 2025
|Майбутнє автономних авто під загрозою — моделі ШІ виявилися соціопатами
|OpenAI планує зменшити частку доходів, яку передає Microsoft, до 2030 року
|Google став інвестором ранньої стадії для трьох атомних електростанцій у США
|Starlink обійшов ракети: SpaceX заробила $8,2 млрд на супутниковому зв'язку в 2024 році