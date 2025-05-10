Швейцарський суд затвердив мирову угоду між Nord Stream 2 AG і кредиторами

Суд швейцарського кантону Цуг 9 травня 2025 року затвердив мирову угоду, яку було укладено між Nord Stream 2 AG (оператором будівництва газопроводу «північний потік-2») і кредиторами.

Про це із посиланням на суд повідомляє Reuters.

Nord Stream 2, оператор будівництва газопроводу «північний потік-2», погодився на угоду про реструктуризацію боргу.

Рішення про затвердження мирової угоди, яку компанія й кредитори уклали 30 квітня 2025 року, може бути оскаржене в апеляційному порядку. І оскільки рішення від 9 травня 2025 року ще не набуло чинності, кантональний суд не надає додаткової інформації щодо процедури мораторію на реструктуризацію заборгованості Nord Stream 2 AG.

Морський газопровід «північний потік-2» потужністю 55 млрд куб. м газу на рік проходить від компресорної станції «слов'янська» у ленінградській області росії до балтійського узбережжя Німеччини.

Будівництво «північного потоку-2» вартістю $11 млрд завершили 2021 року, однак його запуск так і не відбувся - Німеччина зупинила проєкт напередодні повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Найбільшими іноземними інвесторами Nord Stream 2 є європейські компанії OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper, Engie. Вони зобов'язалися надати довгострокове фінансування обсягом 50% від загальної вартості проєкту, який оцінювали в 9,5 млрд євро.