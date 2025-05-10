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Віткофф заявляє, що Іран погодився відмовитися від розробки ядерної зброї
23:39 09.05.2025 |
Старший радник і помічник президента США Стів Віткофф, який веде переговори з Іраном, заявив, що уряд країни повідомив йому, що іранці не хочуть мати ядерну зброю.
Про це він розповів у інтерв'ю Breitbart News, передає Укрінформ.
«Ми виклали свою позицію. Іранці не можуть мати (ядерну - ред.) бомбу. Вони у відповідь заявили, що не хочуть її мати. Тож ми, в межах цієї дискусії, повіримо їм на слово, що це дійсно так. Якщо вони так вважають, то їхні об'єкти зі збагачення мають бути демонтовані. Вони мають переробити все своє паливо і відправити його в далеке місце - і вони повинні перейти на цивільну програму», - підтвердив американську позицію Віткофф.
Він підкреслив, що іранці «не можуть мати бомбу, і вони сказали, що не хочуть мати бомбу».
«Вони засвідчили це. Вони сказали, що хочуть використовувати ядерну енергію лише в цивільних цілях. У всьому світі існує безліч цивільних ядерних програм, і вони працюють без можливості збагачення. Їм не потрібні потужності зі збагачення, щоб керувати цивільною програмою», - підкреслив Віткофф.
Спеціальний представник глави Білого дому наголосив, що програма збагачення урану «ніколи більше не може існувати в Ірані».
«Це наша червона лінія. Ніякого збагачення. Це означає демонтаж, це означає відсутність озброєння, і це означає, що Натанз, Фордо і Ісфахан - це три їхні об'єкти зі збагачення урану - мають бути демонтовані», - переконаний Віткофф.
Відповідаючи на запитання, чи можлива угода з іранцями буде схожа на Спільний всеосяжний план дій (JCPOA) колишнього президента Барака Обами, Віткофф зауважив, що іранці перебувають у «більш вразливій» позиції, ніж вони були десять років тому під час переговорів щодо JCPOA, і тому будь-яка можлива угода буде набагато міцнішою.
«Я думаю, що сьогодні вони набагато вразливіші. Але наша мета полягає в тому, щоб сісти поговорити з ними і пояснити, чому вони повинні зробити це по-нашому. Ми вважаємо, що вони не можуть мати збагачення, вони не можуть мати центрифуг, вони не можуть мати нічого, що дозволяє їм створювати зброю. JCPOA мав положення про закінчення терміну дії, які скасовували зобов'язання і послаблення санкцій у певний час. У цій угоді цього ніколи не станеться», - зазначив Віткофф.
Віткофф висловив думку, що було б «нерозумно» з боку іранців «випробовувати президента Трампа», і вважає, що «у них немає іншого вибору», окрім як прийняти умови США щодо угоди про денуклеаризацію.
Він також додав, що США не приймуть погану угоду і вийдуть з неї, якщо вона буде не дуже сильною.
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