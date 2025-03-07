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АНАЛІТИКА

Мелоні підтримує надання Україні безпеки відповідно до статті 5 НАТО без членства

 

Премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Україна повинна отримати безпеку НАТО без фактичного членства у військовому альянсі. Про це вона сказала журналістам в кулуарах зустрічі лідерів Європейського союзу в Брюсселі 6 березня.

За її словами, «ми повинні думати про більш довгострокові рішення», ніж відправка європейських миротворчих сил в Україну і додала, що набагато ефективнішим рішенням було б розширення статті 5 НАТО - положення про колективну оборону, яке зобовʼязує членів Альянсу захищати один одного.

«Вважаю, що набагато ефективніше буде не вступ до НАТО, а розширення того самого захисту, який мають країни НАТО, на Україну. Вірю, що це була б гарантія стабільної, довговічної та ефективної безпеки, набагато більшої, ніж деякі з пропозицій, які я бачу», - заявила Мелоні.

Премʼєр-міністерка Італії зазначила, що, на її думку, це буде ефективніше, ніж направити в Україну миротворчі війська.

«На мою думку, гарантії безпеки завжди лежать в основі Атлантичного альянсу - це єдиний серйозний спосіб їх забезпечення. Звичайно, існують і інші підходи, і ми висуваємо свої пропозиції, але, на мій погляд, відправлення військ, не до кінця визначених європейських - французьких, британських, наприклад, - сил є найскладнішим, можливо, найменш ефективним рішенням», - резюмувала Мелоні.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте, відповідаючи на запитання щодо перспектив членства України в НАТО, сказав, що «це відбувається крок за кроком», але слід зосередитися на нагальних потребах. Він також нагадав, що союзники згодні з тим, що майбутнє України в НАТО, а вони працюють над «будівництвом мосту», він складається, наприклад, з окремих двосторонніх угод з безпеки між союзниками та Україною.

Київ наполягає на тому, що членство України в НАТО є найкращою гарантією безпеки країни.

У лютому президент США Дональд Трамп заявив, що в рамках врегулювання російсько-української війни буде виключене членство для України в НАТО. Він також висловлює сумніви щодо принципу колективної оборони НАТО, заявляючи, що США не повинні захищати країни-члени, які не виконують вимоги щодо оборонних витрат
За матеріалами: Голос Америки
Ключові теги: Італія
 

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