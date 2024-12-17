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АНАЛІТИКА

«Грошей на розвиток немає»: У Росії почалися масові скорочення IT-фахівців. До того 54% компаній жалілися на їх дефіцит

 

Російський бізнес починає скорочувати команди ІТ-спеціалістів, незважаючи на жорсткий дефіцит кадрів. Так, звільнення відбуваються в ІТ-підрозділах великих компаній - VK, МТС і "Сбер", і останній почав знижувати витрати, планує відмовлятися від співпраці з розробниками ІТ-продуктів на аутсорсі.

Про це розповіли співрозмовники на ринку в Росії, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, виручка МТС за рахунок фінтеху та реклами в третьому кварталі зросла на 15% (до 180 млрд руб.), але чистий прибуток впав у дев'ять разів, до 1 млрд руб.

VK скорочувала співробітників сотнями та закриває цілі проєкти, щоб упоратися з великими збитками. 2024 року чистий збиток компанії збільшився вдвічі через зростання витрат, до 24,6 млрд.

Раніше стало відомо, що російський аналог Microsoft Office провалився: з компанії звільнили всіх топменеджерів, а фірма не має жодного великого клієнта.

"Начебто айтішники всім дуже потрібні були, дефіцит кадрів, усі справи. Але грошей на розвиток у ринку немає, маркетингові інструменти схлопнулися. Хоча потрібні і маркетологи, і айтішники, але грошей нема. Але все це приховують", - пояснив один зі співрозмовників.

Компанії тримають скорочення в таємниці або заперечують їх, розповідають опитані російські фахівці з ІТ-рекрутменту.

Скорочення стали звичним тлом, підтвердило інше джерело на ринку пошуку роботи: "До нас приходять цілі команди. У паблік таке ніхто виносити не готовий. Кажуть: "Ну так, звільнили, ну так, весь відділ, ну так, весь проєкт, але це не скорочення, що ви".

Раніше стало відомо, що кожна друга компанія в Росії (54%) зіткнулася з дефіцитом кадрів в ІТ-сфері та технологічній галузях. Більшість компаній називають проблему з кадрами для IT-напрямку найгострішою. При цьому дефіцит кваліфікованих фахівців фіксується не тільки в IT-сфері, а й в інженерії, медицині, хімії, екології, науці та інших галузях.

На початку грудня стало відомо, що один із найбільших у Росії маркетплейсів Ozon збирається найняти кілька сотень розробників програмного забезпечення та інших IT-фахівців в Індії.

Згодом російські IT-компанії заявили, що висока ключова ставка Центробанку Росії ставить під загрозу фінансову стабільність російських ІТ-компаній, що беруть участь у державних закупівлях, що своєю чергою може призвести до хвилі банкрутств у галузі.

А ще в серпні російські IT-компанії почали масово шукати співробітників зі знанням китайської мови. За сім місяців цього року кількість вакансій із таким критерієм на рекрутингових сайтах зросла на 31-65% рік до року.

Наприкінці того місяця повідомлялося, що Міністерство фінансів Росії розробило законопроєкт, який передбачає введення повної заборони на державні закупівлі іноземного програмного забезпечення.

Згідно з документом, розміщеним на порталі проєктів нормативних правових актів РФ, з 1 січня 2025 року держзамовники не зможуть купувати імпортні інтегральні схеми, смарт-карти, ПЗ та інші товарі, що не належать до IT.

Раніше того ж місяця повідомлялося, що уряд Росії збирається внести до нижньої палати парламенту проєкт закону про спеціальний збір із компаній, які використовують іноземне програмне забезпечення.

У липні цього року російський бізнес поскаржився на провал імпортозаміщення програмного забезпечення.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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