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АНАЛІТИКА

Банки готуються продати до $3 мільярдів кредитів Х – Reuters

17:41 27.01.2025 |

Новини IT

 

Банки на Волл-стріт готуються продати до 3 млрд дол кредитів X (колишній Twitter), Ілона Маска.

Про це повідомляє Reuters із посиланям на власні джерела.

Банкіри Morgan Stanley зв'язалися з інвесторами напередодні запланованого на поточний тиждень продажу, повідомили джерела.

Банки розраховують отримати від 90 до 95 центів за долар, повідомляє Wall Street Journal, яка першою повідомила про підготовку до продажу. Маск заперечив повідомлення Journal як «неправдиве», написавши на X, що газета "бреше".

WSJ процитувала січневий електронний лист співробітникам X, в якому Маск сказав, що фінанси залишаються проблематичними, але вказав на зростаючу силу і вплив компанії.

У своєму пості в X Маск заявив, що він "не надсилав такого листа".

Morgan Stanley та інші банки, такі як Bank of Americа, і Barclays, позичили Маску гроші для завершення викупу X, тоді ще відомої як Twitter, за 44 мільярди доларів у 2022 році.

Зазвичай банки продають такі кредити інвесторам незабаром після укладення угоди, але у випадку з X кредитори зіткнулися з труднощами при розвантаженні боргу.

Масштабні зміни, які Маск вніс у платформу, включаючи звільнення багатьох людей, які працювали над модерацією контенту, і один з його постів на X, відлякали рекламодавців і вдарили по доходах.
За матеріалами: Економічна правда
 

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