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АНАЛІТИКА

Samsung розкрила нові можливості камери Galaxy S25 Ultra: RAW, віртуальна діафрагма та інструменти на базі ШІ

22:51 24.01.2025 |

Новини IT

 

Samsung оприлюднила деталі оновлень камери в новій лінійці смартфонів Galaxy S25, зокрема Galaxy S25 Ultra.

Попри відсутність значних апаратних змін, компанія зробила акцент на програмних удосконаленнях, які мають покращити якість зображень і розширити можливості користувачів.

Серед нововведень - запис 8K-відео за допомогою ультраширокої камери, шість нових фільтрів та плавніше масштабування відео. Також додано підтримку 10-бітного HDR і Hybrid Log Gamma (HLG), що має забезпечити більш насичені кольори на фото та відео.

Однією з ключових нових функцій стала "віртуальна діафрагма", яка дозволяє змінювати розмиття фону на фото, імітуючи ефект професійної камери. Ця функція тепер доступна в додатку Expert RAW, де користувачі можуть зберігати знімки у форматі RAW із застосуванням цього ефекту. Крім того, з'явилися спеціальні програмні ND-фільтри, які допомагають робити якісні фото при яскравому освітленні, наприклад, у сонячну погоду.

Samsung розкрила нові можливості камери Galaxy S25 Ultra: RAW, віртуальна діафрагма та інструменти на базі ШІ

 

Samsung оновила додаток "Галерея", додавши можливість пошуку фотографій за їхнім описом. Крім того, функція "покращення" на основі штучного інтелекту автоматично вдосконалює чіткість і експозицію знімків.

Samsung розкрила нові можливості камери Galaxy S25 Ultra: RAW, віртуальна діафрагма та інструменти на базі ШІ

 

Також оновлено редактор RAW-знімків, що дозволяє безпосередньо на смартфоні коригувати експозицію, контраст, насиченість, температуру кольору та зменшувати шум у файлах DNG.

Samsung зазначає, що покращення стосуються і функції "Magic Eraser", яка отримала вдосконалені алгоритми для видалення об'єктів і корекції зображень.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Samsung
 

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