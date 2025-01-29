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АНАЛІТИКА

Каллас і новий держсекретар США обговорили війну в Україні та Китай

 

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас у вівторок, 28 січня, провела телефонну розмову з новим державним секретарем США Марко Рубіо.

Про це вона написала у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За словами Каллас, у неї з Рубіо відбулась "гарна розмова".

"Ми обговорили глобальні питання, в яких ЄС і США мають однакові інтереси, зокрема війну Росії в Україні, зловмисний вплив Ірану та виклики, що постають перед Китаєм", - зазначила вона.

Топдипломатка Євросоюзу підкреслила, що ЄС та США "завжди сильніші разом".

Вона також висловила сподівання на зустріч з Рубіо найближчим часом.

Напередодні Каллас заявила, що запросила держсекретаря США на зустріч міністрів закордонних справ ЄС, наголосивши на налаштованості розвивати двосторонні відносини.

Раніше президент США Дональд Трамп говорив журналістам, що "Європейський Союз дуже, дуже погано ставиться до нас", сказавши, що "на них чекають тарифи".
Ключові теги: ЄС, США
 

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