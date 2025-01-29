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Данія дозволила «дочці» «Газпрому» законсервувати «Північний потік»
23:50 28.01.2025 |
Енергетичне управління Данії дозволило дочірній компанії "Газпрому" провести роботи зі збереження газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі шляхом консервації.
Про це йдеться у повідомленні управління.
"Роботи мають на меті зберегти пошкоджений трубопровід шляхом встановлення спеціально виготовлених заглушок на кожному з відкритих кінців труб. Це запобіжить подальшому витоку газу та надходженню кисню морської води всередину труб", -йдеться у повідомленні.
Дозвіл надано Nord Stream 2 AG за низкою умов, які мають забезпечити безпечну та надійну експлуатацію трубопроводу.
Зокрема, компанія щороку повинна надавати план щодо трубопроводу, щоб енергетичне управління могло постійно стежити за планами компанії щодо газопроводу.
Nord Stream 2 AG планує провести роботи у другому або третьому кварталі 2025 року, і вони триватимуть приблизно 2-3 тижні.
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