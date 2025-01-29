Нетаньяху став першим лідером, якого Трамп запросив до Білого дому

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вже наступного тижня відвідає Вашингтон. Зокрема, він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку глави ізраїльського уряду.

Як зазначили у Нетаньяху, зустріч прем'єра Ізраїлю з Трампом запланована на вівторок, 4 лютого.

"Глава уряду Ізраїлю - перший іноземний лідер, запрошений до Білого дому на початку другого президентського терміну Трампа", - уточнюється в повідомленні.

До слова, як пишуть ізраїльські ЗМІ, Нетаньяху продовжує відновлюватися після операції з видалення простати. Вона відбулася місяць тому.

Відносини Нетаньяху і Трампа

Варто зауважити, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху має доволі добрі стосунки з президентом США Дональдом Трампом.

Зокрема, вони підтримували постійні контакти після того, як Трамп переміг на президентських виборах у США.

При цьому чутки про заплановану зустріч Трампа з Нетаньяху з'явилися в ЗМІ ще кілька днів тому.