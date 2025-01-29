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АНАЛІТИКА

Українці зможуть створювати направлення на ВЛК у «Резерв+» з 31 січня - заступник міністра оборони

22:57 28.01.2025 |

Політика, Україна

 

Електронні направлення на проходження військово-лікарської комісії у додатку "Резерв+" можна буде створювати з 31 січня, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Сьогодні ці зміни підтримав уряд. Нагадаю, що спочатку послуга запрацює для тих, хто бажає пройти медогляд за власним бажанням. Але згодом ми розширимо для громадян, які вже мають повістку на ВЛК", - написала Черногоренко у Facebook у вівторок.

За її словам, тестувальники у вівторок отримують відповідні листи та починають тестування нової функції.

"Реформа ВЛК не обмежиться лише цифровізацією. Працюємо над іншими змінами - взаємодія інформаційних систем МОЗ та Міноборони і можливість самостійно вибрати в Резерв+ медичний заклад для ВЛК. Все для того, щоб процес був зручним і прозорим. А рішення щодо придатності розглядалися незалежно й анонімно", - додала Черногоренко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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