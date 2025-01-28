Посли G7 закликають якнайшвидше вирішити ситуацію довкола АОЗ

Посли країн "Великої сімки" (G7) закликають вирішити конфліктну ситуацію довкола Агенції оборонних закупівель (АОЗ), повідомляється в заяві, оприлюдненій на соціальній платформі X в понеділок.

"G7Ambs рекомендує якнайшвидше вирішити ситуацію в АОЗ та зосередитися на продовженні оборонних закупівель. Дотримання принципів належного врядування та рекомендацій НАТО є важливим для збереження довіри громадськості та міжнародних партнерів", - йдеться в заяві.

За інформацією Дарія Каленюк з Центру протидії корупції, рекомендації були прийняті на саміті НАТО у Вашингтоні влітку 2024 року, де базовою рекомендацією був запуск наглядових рад закупівельних оборонних агенцій, які мають захистити агенції від "зовнішнього тиску та атак".

Як повідомлялося, Міноборони на початку 2024 року анонсувало створення наглядових рад у складі трьох незалежних членів і двох представників держави в АОЗ і ДОТ, які замінили внутрішні підрозділи міністерства, що здійснювали закупівлі. Остаточно наглядові ради АОЗ і ДВТ були створені в січні 2025 року, однак у грудні було змінено статути цих підприємств з урізанням повноважень наглядових рад. Наглядова рада АОЗ в умовах конфлікту, що вже сформувався, міністра Рустема Умерова і директорки агентства Марини Безрукової 21 січня одноголосно вирішила продовжити контракт із Безруковою на рік, а також провести комплексний аудит діяльності Агентства із залученням міжнародної ради аудиторів НАТО.

Міноборони не погодило таке продовження, проте наглядова рада тепер уже двома голосами проти двох з урахуванням переважного права голосу голови ради екс-заступника міністра оборони Юрія Джигира продовжила контракт Безрукової 24 січня. Того ж дня Умеров повідомив, що контракт із Безруковою не буде продовжено, а керувати АОЗ буде голова ДОТ Жумаділов, поєднуючи ці посади. Безрукова була відсторонена на період від посади, а до реєстру керівником АОЗ внесено Жумаділова.

Міністр також заявив, що ініціював звільнення свого заступника Дмитра Клименкова, який курує закупівлі, відкликає двох представників держави в наглядовій раді - ексзаступника міністра оборони Юрія Джигира та директора фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, які проголосували за продовження повноважень Безрукової, і здійснить перезапуск наглядової ради.

Обсяг закупівель АОЗ становить близько 300 млрд. грн. на рік, ДОТ - близько 100 млрд. грн.