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Трамп обговорює придбання TikTok з кількома компаніями, рішення ухвалять через 30 днів
09:36 27.01.2025 |
Президент США Дональд Трамп обговорює з різними сторонами можливість придбання TikTok і планує ухвалити рішення протягом 30 днів, пише Reuters.
За повідомленнями, Білий дім веде переговори щодо плану, за яким компанія Oracle та інші інвестори керуватимуть операціями TikTok. ByteDance, китайський власник TikTok, зберігатиме частку, тоді як Oracle відповідатиме за збір даних та оновлення програмного забезпечення.
Серед потенційних інвесторів розглядаються Susquehanna International Group, General Atlantic, KKR та Sequoia Capital. Деталі угоди ще обговорюються, і переговори триватимуть цього тижня. Мета полягає в тому, щоб вирішити занепокоєння Конгресу та уникнути заборони TikTok відповідно до нещодавно прийнятого закону.
Крім того, компанія Perplexity AI запропонувала злиття з TikTok, що передбачає створення нової компанії, де уряд США може отримати до 50% після первинного публічного розміщення акцій вартістю не менше $300 мільярдів.
Бізнесмен Френк Маккорт також заявив про готовність співпрацювати з іншими покупцями для придбання американських операцій TikTok, за умови збереження контролю. Його пропозиція передбачає перенесення 170 мільйонів американських користувачів TikTok на власну платформу.
До речі, ця ініціатива відбувається на тлі оголошення про нове спільне підприємство під назвою Stargate, в яке входять OpenAI, SoftBank та Oracle, з інвестиціями до $500 мільярдів у інфраструктуру штучного інтелекту в США. Новий проєкт спрямований на зміцнення лідерства Америки у сфері штучного інтелекту та зменшення залежності від Китаю.
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