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США відправили десятки ракет для Patriot з Ізраїлю в Україну, - Axios
23:37 28.01.2025 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Видання стверджує, що останніми днями літаки ВПС США C-17 прибували на авіабазу на півдні Ізраїлю і вирушали до польського Жешува. За словами неназваних джерел Axios, літаки перевезли близько 90 перехоплювачів для Patriot, які згодом отримає Україна.
Журналісти нагадують, що у квітні минулого року ВПС Ізраїлю зняли з озброєння системи Patriot. Вона втратила свою актуальність для країни, оскільки там розробили власні системи ППО.
За інформацією джерел Axios, після виведення з експлуатації Patriot в Ізраїлі українські посадовці звернулися до Вашингтона і Тель-Авіва з пропозицією, щоб ракети для систем з Ізраїлю відправили до США для ремонту і подальшого відправлення в Україну. Протягом кількох місяців Ізраїль не давав відповіді, оскільки побоювався, що Росія вживе заходів у відповідь, можливо, поставивши сучасну зброю Ірану.
Але, як розповів неназваний ізраїльський чиновник, наприкінці вересня прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху схвалив таку ініціативу.
Високопоставлений ізраїльський чиновник уточнив, що Ізраїль заздалегідь поінформував Росію про цей крок і наголосив, що він "тільки повертає систему Patriot США", а не постачає зброю в Україну.
Patriot для України
Нагадаємо, українські воїни активно використовують системи ППО Patriot, щоб збивати ворожі балістичні ракети.
Примітно, що Patriot навіть можуть збивати російські гіперзвукові ракети "Кинджал", які ворог запускає за допомогою винищувачів МіГ-31К.
Таким чином, ракети для Patriot постійно витрачаються під час масштабних атак Росії. І Україна потребує постійного поповнення запасів.
У листопаді минулого року стало відомо, що США відправлять Україні 500 ракет для Patriot і NASAMS.
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