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Китайський ШІ-помічник DeepSeek очолив список безплатних програм у США, обійшовши ChatGPT
13:28 27.01.2025 |
Помічник на основі ШІ DeepSeek від однойменного китайського стартапу очолив список безплатних додатків в App Store у США, обійшовши лідера індустрії ChatGPT та багатьох інших. Про це пише Reuters.
Додаток офіційно з'явився у США лише 10 січня 2025 року, однак вже за два тижні обігнав за популярністю чат-бота ChatGPT від OpenAI. Згідно з описом, ШІ-асистент працює на моделі DeepSeek-V3, яка, за словами розробників, "збігається з міжнародними моделями найвищого рівня за багатьма тестами".
Несподівана популярність DeepSeek, зокрема серед американських користувачів, викликала сумніви серед чиновників США та представників Кремнієвої долини щодо першості США у галузі штучного інтелекту та ефективності експортного контролю ШІ-чипів до Китаю.
Дослідники з китайського стартапу раніше повідомляли, що для навчання моделі V3 використовували чипи NVIDIA H800, а на все тренування було витрачено менш як $6 мільйонів. Такі заяви викликали чимало сумнівів у їх правдивості, однак сам факт використання менш потужних чипів для тренування моделей та менші витрати викликають занепокоєння у керівників американських техкомпаній.
Попри те, що DeepSeek це відносно молодий стартап, про який поки що мало що відомо, він вже здійняв чимало галасу за останні тижні, зокрема через модель R1, яка за результатами не поступається моделі o1 від OpenAI, але начеб-то на 90-95% дешевша. Але питати про площу Тяньаньмень та що там відбулося у 1989 році у неї все ж не варто.
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