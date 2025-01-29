Данія шукає підтримки в Європі для захисту Гренландії - ЗМІ

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у вівторок, 28 січня, розпочала турне європейськими столицями на тлі заяв президента США Дональда Трампа щодо можливості поширення суверенітету США на Гренландію, пише агентство AP.

Першою зупинкою став Берлін, де Фредеріксен зустрілася із канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz). На ній данська прем'єрка не згадувала прямо погрози Трампа, але зазначила, що "ми стикаємося з більш невизначеною реальністю, реальністю, яка вимагає ще більш об'єднаної Європи і більшої співпраці", пише AP. Також, за її словами, саме Європа має визначити майбутнє континенту. "Я думаю, що ми повинні взяти на себе більше відповідальності за нашу власну безпеку", - заявила Фредеріксен.

Після Німеччини у очільниці данського уряду заплановані візити до Парижа, а згодом - Брюсселя, де вона устрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Напередодні данський уряд оголосив про укладення угоди на суму майже два мільярди доларів, що передбачає посилення безпеки в Арктиці та Північній Атлантиці. Гроші спрямують, зокрема, на розгортання трьох нових військово-морських суден, додаткові дрони дальнього радіусу дії, а також на супутники для збору даних.

Bloomberg: Стратегія - не коментувати тему Гренландії

Попри майже щоденний тиск з боку Білого дому, стратегія Данії полягає в тому, щоб уникнути ескалації, не реагуючи публічно на погрози Трампа, пише агентство Bloomberg

з посиланням на неназвані джерела. При цьому Данія попросила європейських союзників зробити те ж саме, зазначають співрозмовники агентства.

Саме тому, за даними Bloomberg, Фредеріксен і Шольц уникали будь-яких прямих згадок про Гренландію у своїх заявах журналістам перед переговорами у Берліні. Шольц лише зазначив, не згадуючи ні Трампа, ні Гренландію, що непорушність кордонів є фундаментальним принципом міжнародного права. "Цей принцип повинен застосовуватися до всіх", - сказав він. - "Я також чітко заявив про це тут кілька днів тому: кордони не повинні переміщатися силою- тому, кого це може стосуватися".



