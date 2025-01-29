Сенат італійського парламенту затвердив допомогу Україні на 2025 р.

Парламент Італії дав остаточне зелене світло на продовження військової допомоги Україні до кінця 2025 року, повідомляє агенція ANSA у вівторок.

За інформацією агенції, раніше Нижня палата парламенту схвалила закон про продовження військової допомоги Києву до 31 грудня 2025 р, сьогодні ж Сенат 192 голосами "за" і 41 голосом "проти" остаточно затвердила його.

Повідомляється, що при голосуванні опозиція розділилася: лівоцентристська Демократична партія (PD) та центристські партії Italia Viva (IV) і Azione проголосували "за", в той час як Рух 5-Sar (M5S) і Альянс зелених і лівих (AVS) проголосували "проти".