NVIDIA почне поступово відмовлятися від підтримки старих відеокарт, зокрема легендарної GTX 1060

Компанія NVIDIA готується до старту продажів нового покоління відеокарт серії RTX 50 на базі архітектури Blackwell. Проте його вихід, схоже, буде супроводжуватися поступовою зупинкою підтримки кількох старих GPU-архітектур, включаючи Pascal, на якій побудована легендарна відеокарта GTX 1060.

Згідно з нотатками до оновлення програмного забезпечення CUDA, виявленими Tom's Hardware, підтримка архітектур Maxwell, Pascal та Volta незабаром буде визнана "завершеною", і нові функції для них більше не розроблятимуться. Ці архітектури охоплюють моделі від серії GTX 700 до GTX 1000, а також окремі професійні відеокарти Quadro та Titan.

Хоча це рішення одразу не вплине на підтримку драйверів для ігор, воно є підготовкою до майбутнього припинення повної підтримки цих старих відеокарт. Наразі архітектури Maxwell і Pascal все ще підтримуються останніми драйверами GeForce Game Ready, й NVIDIA ще не оголосила точних термінів завершення їхньої підтримки.

Зазначені архітектури зробили вагомий внесок в історію NVIDIA:

* Maxwell (серії GTX 700/900): вперше представлена у GTX 750 і GTX 750 Ti, архітектура забезпечила величезний стрибок у співвідношенні продуктивності до енергоспоживання в порівнянні зі своїм попередником Kepler. Серія GTX 900, зокрема GTX 980 і GTX 970, закріпила репутацію Maxwell як еталону енергоефективності;

* Pascal (серія GTX 1000): вважається однією з найбільш революційних архітектур NVIDIA. Використовуючи технологію 16-нм FinFET від TSMC, GTX 1080 забезпечила приріст продуктивності до 65% порівняно з GTX 980, а GTX 1080 Ti перевершила GTX 980 Ti на 60%, пропонуючи при цьому конкурентну ціну $700;

* Volta: Перша архітектура NVIDIA, орієнтована на задачі штучного інтелекту. В ній вперше зʼявилися Tensor-ядра для глибокого машинного навчання, що стали основою для майбутніх архітектур, таких як Turing та Ampere.

Після завершення підтримки старих архітектур, найстарішою серією відеокарт NVIDIA з повною підтримкою залишиться GTX 16xx на базі архітектури Turing.

