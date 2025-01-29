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АНАЛІТИКА

NVIDIA почне поступово відмовлятися від підтримки старих відеокарт, зокрема легендарної GTX 1060

17:51 28.01.2025 |

Новини IT

 

Компанія NVIDIA готується до старту продажів нового покоління відеокарт серії RTX 50 на базі архітектури Blackwell. Проте його вихід, схоже, буде супроводжуватися поступовою зупинкою підтримки кількох старих GPU-архітектур, включаючи Pascal, на якій побудована легендарна відеокарта GTX 1060.

Згідно з нотатками до оновлення програмного забезпечення CUDA, виявленими Tom's Hardware, підтримка архітектур Maxwell, Pascal та Volta незабаром буде визнана "завершеною", і нові функції для них більше не розроблятимуться. Ці архітектури охоплюють моделі від серії GTX 700 до GTX 1000, а також окремі професійні відеокарти Quadro та Titan.

Хоча це рішення одразу не вплине на підтримку драйверів для ігор, воно є підготовкою до майбутнього припинення повної підтримки цих старих відеокарт. Наразі архітектури Maxwell і Pascal все ще підтримуються останніми драйверами GeForce Game Ready, й NVIDIA ще не оголосила точних термінів завершення їхньої підтримки.

Зазначені архітектури зробили вагомий внесок в історію NVIDIA:

* Maxwell (серії GTX 700/900): вперше представлена у GTX 750 і GTX 750 Ti, архітектура забезпечила величезний стрибок у співвідношенні продуктивності до енергоспоживання в порівнянні зі своїм попередником Kepler. Серія GTX 900, зокрема GTX 980 і GTX 970, закріпила репутацію Maxwell як еталону енергоефективності;

* Pascal (серія GTX 1000): вважається однією з найбільш революційних архітектур NVIDIA. Використовуючи технологію 16-нм FinFET від TSMC, GTX 1080 забезпечила приріст продуктивності до 65% порівняно з GTX 980, а GTX 1080 Ti перевершила GTX 980 Ti на 60%, пропонуючи при цьому конкурентну ціну $700;

* Volta: Перша архітектура NVIDIA, орієнтована на задачі штучного інтелекту. В ній вперше зʼявилися Tensor-ядра для глибокого машинного навчання, що стали основою для майбутніх архітектур, таких як Turing та Ampere.

Після завершення підтримки старих архітектур, найстарішою серією відеокарт NVIDIA з повною підтримкою залишиться GTX 16xx на базі архітектури Turing.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: NVIDIA
 

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