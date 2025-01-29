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X запускає платіжний додаток X Money у партнерстві з Visa
09:26 29.01.2025 |
X готується до запуску платіжної програми X Money, яка з'явиться пізніше цього року. Компанія уклала партнерство з Visa для створення цього сервісу.
Генеральний директор компанії Лінда Яккаріно оголосила, що X Money дозволить користувачам здійснювати перекази коштів з дебетових карток, а також переказувати гроші на банківський рахунок, подібно до Venmo. Крім того, сервіс надасть можливість поповнювати баланс в "X Wallet".
Яккаріно та Ілон Маск довгий час обіцяли створити фінансові послуги на платформі, намагаючись перетворити X на універсальний додаток. У своєму меморандумі минулого року Яккаріно заявила, що компанія планує впровадити банківські та платіжні функції для користувачів. Маск також зазначив, що хоче, аби люди могли вести своє "ціле фінансове життя" через X.
Наразі X Money виглядає як перший крок на шляху до цієї мети, хоча Яккаріно зазначила, що партнерство з Visa є "першим з багатьох великих анонсів про X Money цього року".
Компанія ще не розкрила деталі щодо того, як саме працюватиме X Money для користувачів, або як вона планує заробляти на цьому сервісі. Бізнес X, за чутками, переживає труднощі. Маск нещодавно сказав співробітникам, що "зростання користувачів стабільне, дохід залишає бажати кращого, і ми ледве досягаємо точки беззбитковості," - йдеться в меморандумі, опублікованому The Wall Street Journal.
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