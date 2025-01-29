Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міноборони України розпочало власне виробництво FPV-дронів

 

Міністерство оборони України у рамках пілотного проєкту, що стартував у грудні 2024 року під загальною координацією Головного управління оборонних інновацій, розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного з державних підприємств.

"Передбачено, що вироблена продукція буде скеровуватися підрозділам Сил оборони України. Після відпрацювання технології виробництва та її масштабування ДП зможе самостійно брати участь в тендерах Агентства оборонних закупівель та інших потенційних замовників", - повідомляє пресслужба міністерства.

Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк відзначив, що інтеграція держави у виробничі ланцюжки дозволить мати чітке розуміння собівартості виробництва дронів та конкурентних переваг на ринку.

"Це дозволить підвищити якість готової продукції за рахунок сталої конкуренції", - наголосив Гаврилюк.

Фахівці Головного управління оборонних інновацій Міноборони відпрацювали дорожню карту з організації аналогічних виробництв разом із іншими розробниками безпілотних авіаційних комплексів (БПАК). Завдяки цьому можна суттєво збільшити виробничі потужності для масштабування виробництва, підкреслюють у міністерстві.

"Готові розширювати співпрацю з приватними компаніями. Маємо пакет шаблонних документів та покрокову інструкцію запуску аналогічних ліній з виробництва БПАК на інших державних підприємствах", - повідомив начальник Головного управління оборонних інновацій Юрій Таранюк.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0195
  0,0716
 0,17
EUR
 1
 43,7843
  0,3617
 0,82

Курс обміну валют на сьогодні, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6760  0,03 0,07 42,3088  0,03 0,06
EUR 43,5740  0,11 0,24 44,3284  0,12 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0600  0,10 0,24 42,0700  0,09 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес