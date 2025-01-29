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Міноборони України розпочало власне виробництво FPV-дронів
Міністерство оборони України у рамках пілотного проєкту, що стартував у грудні 2024 року під загальною координацією Головного управління оборонних інновацій, розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного з державних підприємств.
"Передбачено, що вироблена продукція буде скеровуватися підрозділам Сил оборони України. Після відпрацювання технології виробництва та її масштабування ДП зможе самостійно брати участь в тендерах Агентства оборонних закупівель та інших потенційних замовників", - повідомляє пресслужба міністерства.
Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк відзначив, що інтеграція держави у виробничі ланцюжки дозволить мати чітке розуміння собівартості виробництва дронів та конкурентних переваг на ринку.
"Це дозволить підвищити якість готової продукції за рахунок сталої конкуренції", - наголосив Гаврилюк.
Фахівці Головного управління оборонних інновацій Міноборони відпрацювали дорожню карту з організації аналогічних виробництв разом із іншими розробниками безпілотних авіаційних комплексів (БПАК). Завдяки цьому можна суттєво збільшити виробничі потужності для масштабування виробництва, підкреслюють у міністерстві.
"Готові розширювати співпрацю з приватними компаніями. Маємо пакет шаблонних документів та покрокову інструкцію запуску аналогічних ліній з виробництва БПАК на інших державних підприємствах", - повідомив начальник Головного управління оборонних інновацій Юрій Таранюк.
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