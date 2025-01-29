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АНАЛІТИКА

У Фінляндії розробили для України дрон Steel Eagle для знищення піхоти

У Фінляндії розробили для України дрон Steel Eagle для знищення піхоти

 

Фінська компанія представить безпілотник Steel Eagle збільшеного радіуса дії, який було розроблено для України спільно з українськими фахівцями.

Про це повідомив фінський мовник Yle, пише "Європейська правда".

Фінська компанія Insta на заході SecD Day, що розпочинається у середу, 29 січня, в Гельсінкі, презентує новий безпілотник.

Дрон Steel Eagle ER розширеного радіуса дії знаходиться на стадії серійного виробництва, і поки що літали лише тестові версії.

"Якщо він працює лише у Фінляндії, то не можна зрозуміти, яким має бути пристрій. В Україні йде війна, і саме тому продукт був розроблений з урахуванням фронтових умов", - поділився Тууре Лехторанта, директор з продажу та маркетингу оборонного бізнесу компанії Insta.


Зазначається, що дрон оснащений пропелером, розробленим українським партнером, системою радіосигналів для керування, та здатністю релеювання, тобто функцією передачі даних, і окулярами для пілота.

В окулярах є режим "першої особи", що дозволяє користувачеві спостерігати за навколишнім середовищем з точки зору дрона.

У Фінляндії розробили заряд, який містить вибухівку і стріляє сталевими та вольфрамовими кулями.

Вольфрам - це твердий метал, з якого раніше виготовляли, наприклад, нитки для ламп розжарювання. Він має найвищі температури плавлення і кипіння серед хімічних елементів. Наразі цей матеріал є однією з сировинних баз оборонної промисловості.

Як інформує мовник, кулі здатні пробити дах звичайного або легкоброньованого автомобіля з висоти кількох десятків метрів.

Водночас першочергово заряд дрона призначено для знищення піхоти. Якби військові перебували на території розміром з футбольне поле, трьох дронів із такими зарядами вистачило б, щоб убити або поранити їх. Новий пристрій має великий радіус дії та стійкий до перешкод.

На початку січня писали, що Велика Британія спільно із союзниками по НАТО передасть Україні 30 тисяч нових безпілотників.

14 січня уряд Німеччини оновив перелік переданої Україні військової допомоги, підтвердивши постачання тисяч артилерійських снарядів і дронів.

А нещодавно в Україну надійшов новий пакет військової допомоги від Литви, який містить безпілотники литовського виробництва, а також тепловізори і п'ятитонні телескопічні навантажувачі для армії.
 

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