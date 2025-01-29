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АНАЛІТИКА

Норвегія може стати першою країною, яка повністю перейде на електромобілі

 

Норвегія може стати першою країною у світі, де нові автомобілі, що працюють на бензиновому і дизельному пальному, вдасться повністю витіснити з ринку.

Незважаючи на значні нафтогазові резерви, Норвегія давно вважається світовим лідером із впровадження транспорту, що працює на нових джерелах енергії (NEV). Частка електромобілів у сукупних продажах нових автомобілів у цій країні зросла з менш ніж 1% 2010 року до 88,9% 2024 року, і цей тренд не показує ознак ослаблення, пише CNBC.

Як показують дані, опубліковані Управлінням громадських доріг Норвегії, понад 96% нових легкових автомобілів, проданих у країні за перші кілька тижнів поточного року, були електричними.

Такі результати впритул наближають Норвегію до повного переходу на NEV і реалізації завдання, вперше поставленого законодавцями країни в 2017 році.

Заступник міністра транспорту Норвегії Сесілія Кнібе Кроглунд зазначила, що вирішальну роль у переході на нові технології відіграла послідовна політика, спрямована на підтримку поширення електромобілів, тоді як інші країни вважали за краще зробити акцент на введенні заходів щодо заборони використання автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння.

У Норвегії електромобілі не оподатковуються ПДВ, отримують пільги з дорожнього податку і податку на паркування, а також доступ до смуг, виділених для громадського транспорту. Крім того, уряд країни інвестував значні кошти в розвиток інфраструктури для заряджання електромобілів.

Кроглунд називає ці зміни "новою нормою" для країни з населенням 5,5 млн.

"Транспорт - важлива складова в пошуку рішень, що менше впливають на зміну клімату", - сказала вона в інтерв'ю CNBC.

Вона також наголосила на важливості перенесення успіху, досягнутого в поширенні легкових NEV, на інші сегменти транспорту.

За словами Коглунд, у 2025 році Норвегія планує повністю замінити міські автобуси на електричні, а до кінця десятиліття довести частку великовантажних NEV до 75%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Норвегія
 

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