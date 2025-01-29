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Сибіга отримав запрошення на розширене засідання міністрів закордонних справ низки країн, включно з США
18:01 29.01.2025 |
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запрошений на розширене засідання міністрів закордонних справ Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії, ЄС та США.
Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" інформовані джерела, зустріч запланована на 12 лютого в Парижі (Франція).
Як повідомлялося, 20 січня Сенат США проголосував за затвердження Марко Рубіо на посаді держсекретаря США.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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