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АНАЛІТИКА

Сибіга отримав запрошення на розширене засідання міністрів закордонних справ низки країн, включно з США

 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запрошений на розширене засідання міністрів закордонних справ Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії, ЄС та США.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" інформовані джерела, зустріч запланована на 12 лютого в Парижі (Франція).

Як повідомлялося, 20 січня Сенат США проголосував за затвердження Марко Рубіо на посаді держсекретаря США.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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